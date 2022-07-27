Минобороны запустило паромную переправу из Ейска в Мариуполь

Минобороны РФ сообщило о запуске регулярной паромной линии «Ейск-Мариуполь» для доставки грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

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«Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20-ти автомобильных фур и более 130 пассажиров», — сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что переправу через таганрогский залив Азовского моря осуществляют суда флота «Оборонлогистики». Первый паром «Лаврентий» уже прибыл с грузами в Мариуполь. Планируется, что паром будет совершать один кругорейс в сутки.

