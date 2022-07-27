Мишустин анонсировал проект по развитию овощеводства и картофелеводства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Каширу посетил крупный подмосковный тепличный комплекс «Агрокультура Групп», общая площадь теплиц которого составляет около 100 га. Также он осмотрел теплицы и поля селекционно-семеноводческого предприятия «Фермерское хозяйство “СеДеК”», которое занимается производством оздоровленного картофеля на безвирусной основе. В разговоре с аграриями премьер подчеркнул, что государство продолжит им помогать, поскольку вопрос продовольственной безопасности страны – это основа стратегии развития.

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«С 2014 года мы смогли практически в два раза с 750 млн до 1,5 млн тонн увеличить производство овощей. Конечно, очень важно, кроме наращивания такого объема производства заниматься селекцией и семеноводством. Этому нужно уделять такое же внимание», — цитирует пресс-служба правительства Мишустина.

Премьер-министр также отметил, что помощь государства продолжится, и сообщил о новом федеральном проекте, в рамках которого будут выделяться субсидии на агротехнологические работы по производству овощей и картофеля.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев уточнил, что федеральный проект, который в большей степени будет касаться овощей открытого грунта, заработает в стране с 2023 года.

