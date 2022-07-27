Глобальная экономика: такого не было 50 лет

МВФ стал очередной международной организацией, которая пессимистически оценивает перспективы развития глобальной экономики на ближайшее будущее. В ведомстве Кристалины Георгиевой считают, что экономика планеты движется к самому резкому замедлению развития в современной истории.

Для Европы наибольшую опасность будет представлять полное отключение континента от российского газа. В комбинации с близкой к рекордной инфляции оно может замедлить рост европейской экономики до минимального с семидесятых годов прошлого века уровня. Кстати, такую перспективу должны были предвидеть европейские политики и экономисты, которые с заслуживающим лучшего применения упорством уже почти полгода добиваются полного отказа от российских энергоносителей, включая газ. С каждым днем они все ближе к достижению поставленной задачи.

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Если существующие тенденции продолжатся, а считать, что они исчезнут или ослабнут в ближайшие месяцы, оснований нет, то, утверждают авторы нового прогноза, темпы развития глобальной экономики в этом году снизятся до 2,6%, а в 2023-м – до 2,0%. Такого медленного развития, напоминают статистики, не было с семидесятых годов прошлого столетия. Авторы прогноза также подчеркивают, что вероятность исполнения самого мрачного прогноза как никогда высока. К примеру, вероятность рецессии в странах G7 они оценивают сейчас в 15%, что в четыре раза выше обычной величины.

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Предсказывая развитым и развивающимся странам трудные времена, МВФ, однако, довольно оптимистично оценивает перспективы развития российской экономики и считает, что она вполне успешно справляется с большими вызовами. Согласно новому прогнозу, спад в российской экономике в 2022 году составит 6%. В апреле, напомним, прогнозировался спад на уровне 8,5%. Для экономики Украины экономисты Фонда прогнозируют в текущем году спад на 45%.

Полная противоположность – прогнозы для ведущих европейских экономик. Например, для Великобритании, которая только что ввела очередной пакет санкций против России и которая возглавляет борьбу против Москвы не только в Старом Свете, но, и пожалуй, на всей планете. В определенной степени как раз благодаря антироссийским санкциям британская экономика в текущем году прибавит всего лишь 0,5%, что означает неминуемую рецессию в 2023 году. В Великобритании сейчас самая высокая среди богатых стран инфляция – 9,4%. Это еще не рекорд, но максимум за последние сорок лет. Экономисты ожидают, что она разгонится к октябрю до 12%, т.е. в 6 (!) раз выше цели, которую еще совсем недавно ставил главный банк королевства - Bank of England (BoE).

По словам главного экономиста МВФ Пьера-Оливье Гуринши, ВоЕ и центробанкам других крупных развитых стран придется терпеть до тех пор, пока не удастся взять инфляцию под контроль.

«Ужесточение монетарной политики дорого обойдется для экономики,- говорит Гуринша,- но задержка с увеличением учетной ставки только ухудшит ситуацию».

Для первой экономики Европы, немецкой, МВФ прогнозирует спад в этом году на 1,2%, что вдвое больше, чем прогнозировалось в апреле.

Рост американской экономики, которую так хвалит перед промежуточными выборами в Конгресс президент Байден, авторы нового прогнозы МВФ называют «вялым». Первая экономика планеты должна прибавить в этом году лишь 2,3%, а в следующем и того меньше – 1%.