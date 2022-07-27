Нефть готовится к прыжку

Утро среды 27 июля цены на нефть начали слабым ростом после снижения днем ранее. Статистика от Американского института нефти показала, что запасы сырья в США резко упали, однако даже это не заставило инвесторов покупать нефть: они опасаются рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Как напоминает Finmarket, ФРС завершает очередное заседание в среду, и по его итогам, как ожидается, вновь повысит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это может оказать заметное давление на экономическую активность в США.

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Тем временем, опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией (AAA), показал, что граждане страны уже меняют свои привычки в ответ на рост стоимости бензина и дизельного топлива, сокращая число поездок. Это способствует снижению спроса на пике летнего сезона. «Спрос на бензин падает в тот период, когда он должен оставаться сильным, и это подчеркивает риски стагфляции и ее потенциальных последствий», - отмечает эксперт CFRA Research в Нью-Йорке Стюарт Гликман.

На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:19 мск выросла на 0,05%, до 104,45 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь к этому времени увеличилась на 0,21%, до 95,18 за баррель.

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Влияние любых перебоев будет чрезмерным

На прошедшей неделе рынок нефти оказался под давлением совокупности негативных факторов, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В результате стоимость сорта Brent понизилась до 99,82 долл. за баррель, протестировав ранее уровень 96,95 долл., а цены на WTI упали до 95,69 долл. за баррель, протестировав уровень 93,18.

Основной негатив исходил от ожидания повышения Федрезервом процентной ставки на 0,75-1%, о чем будет объявлено сегодня, полагает эксперт. Продолжающееся повышение ставок регуляторами, по некоторым оценкам, уже вызвало рецессию в экономике, что снижает спрос на нефть и нефтепродукты.

Трубопровод Keystone возобновил прокачку нефти после перебоев в подаче электроэнергии, что улучшило снабжение НПЗ Мексиканского залива, рассказывает Лукичева. Данные API вчера показали снижение запасов сырой нефти в США на 4,0 млн баррелей. Сегодня ожидается публикация данных EIA по запасам сырой нефти, которые по состоянию на 22 июля могут показать снижение на 1,037 млн баррелей. С начала года по 15 июля из стратегического резерва было выпущено около 114 млн баррелей нефти.

В то же время НПЗ в Северной Азии рассматривают возможность сокращения производства на фоне частично заблокированного Китая, продолжает аналитик. Экспорт российской нефти в Индию и Китай понизился на 15-40% в июле по сравнению с пиковыми значениями. При этом выросли поставки в Северо-Западную Европу. Наконец добыча в Ливии восстановилась до 1 млн баррелей в сутки, что также улучшило снабжение на мировом рынке.

В результате динамика цен на нефть вновь перешла к коррекции вниз в рамках растущего тренда. При этом, в связи с низким уровнем запасов, любые перебои в поставках способны оказывать чрезмерное влияние на цены, уверена Оксана Лукичева.

Опасения, ожидания, спекуляции

Но вообще, отмечает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research, нефть на этой неделе удивительно пассивна и значительно менее волатильна по сравнению с предыдущими неделями – особенно с бурными понедельниками после усиленного новостного фона выходных.

Стартовав в понедельник с отметки в 103,3 доллара за баррель Brent, в среду утром нефть дошла до 105 долларов, при этом превысив отметку в 107 долларов за баррель только во вторник и больше особо не двигаясь. В целом, считает эксперт, топливо сейчас консолидируется перед попыткой выйти из треугольника, в который оно было зажато в последние выходные. Для выхода потребуется что-то фундаментально позитивное, уверен Вавилов. Таким доводом может стать заседание ФРС, если на нем нефтетрейдеры смогут уловить позитивные для себя сигналы в виде снижения вероятности полноценной рецессии или шагов регулятора по ее быстрейшему преодолению.

Одновременно с этим продолжаются спекуляции по поводу потолка цен на российскую нефть (хотя здесь какого-то соглашения на горизонте пока не видно), а также сохраняются определенные опасения инвесторов насчет снижения использования топлива из-за вспышек ковида в Европе, под которые некоторые страны могут замаскировать энергокризис. При этом потребление топлива в США падает из-за его высокой цены – это лишний раз говорит о том, что стагфляция в первой экономике мира является более чем реальным раскладом.

Наиболее вероятным Николай Вавилов видит выход из треугольника 100-110 долларов вверх уже в ближайшие дни – технически консолидация ведет именно к этому. Как правило, под такие технические фигуры, как треугольник, новости приходят следом, что может и произойти сегодня в виде заседания ФРС. Серьезных предпосылок для снижения у нефти сейчас нет, сильнейший уровень поддержки проходит в районе 100 долларов, а все уровни сопротивления вместе с 20, 50- и 100-дневными скользящими средними – на 107-110 долларах. Так что можно ждать скачка вверх.