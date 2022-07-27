Саудовская Аравия готовит беспрецедентное повышение цен на нефть

Bloomberg ожидает, что Саудовская Аравия поднимет цену своей главной нефти - Arab Light для азиатских покупателей на рекордные величины несмотря на прогнозы, что нефтяной рынок в сентябре может слегка просесть. Представители пяти НПЗ, опрошенные агентством Bloomberg, называют цену с премией к главной региональной марке нефти – Dubai на уровне 10,8 доллара за баррель. Прогнозы также показывают, что с учетом проседания рынка в первый осенний месяц увеличение цены может убрать с рынка спрос на дополнительные баррели.

Глобальные цены на сырую нефть в июле впервые с конца 2020 года показывают месячное снижение, потому что трейдеры пытаются заложить в цену риски прихода рецессии в США, ужесточения монетарной политики центральными банками главных экономик и многократные попытки Китая победить Covid-19. Несмотря на снижение физические параметры нефтяного рынка остаются сильными.