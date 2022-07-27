Саудовская Аравия готовит беспрецедентное повышение цен на нефть

Bloomberg ожидает, что Саудовская Аравия поднимет цену своей главной нефти - Arab Light для азиатских покупателей на рекордные величины несмотря на прогнозы, что нефтяной рынок в сентябре может слегка просесть. Представители пяти НПЗ, опрошенные агентством Bloomberg, называют цену с премией к главной региональной марке нефти – Dubai на уровне 10,8 доллара за баррель. Прогнозы также показывают, что с учетом проседания рынка в первый осенний месяц увеличение цены может убрать с рынка спрос на дополнительные баррели.
Глобальные цены на сырую нефть в июле впервые с конца 2020 года показывают месячное снижение, потому что трейдеры пытаются заложить в цену риски прихода рецессии в США, ужесточения монетарной политики центральными банками главных экономик и многократные попытки Китая победить Covid-19. Несмотря на снижение физические параметры нефтяного рынка остаются сильными.
Saudi Aramco планирует объявить цены на сентябрь уже на следующей неделе.
Ряд азиатских нефтепереработчиков планируют, похоже, в сентябре снизить производство после максимально высокой переработки в последние несколько месяцев.
Бычья инерция ближневосточной сырой нефти очевидно достигнет максимума для грузов с отправкой в октябре уже в августе. Делая такой прогноз, трейдеры опирались как раз на заметное снижение производства на нефтеперерабатывающих заводах. За месяц, с конца июня, разница между ценой бензина и нефти в Азии снизилась более чем на 70%, а по дизельному топливу – на 39%.
Премия нефти марки Murban из Абу-Даби с поставкой в октябре снизилась на спотовом рынке как минимум на 1 доллар за баррель по сравнению с нефтью с сентябрьскими отгрузками. Физические грузы нефти марки Murban, которую предпочитают в Японии, Южной Корее и Таиланде, с отгрузкой в сентябре продавались в июле с премией по отношению к главной марке ближневосточной нефти - Dubai более чем в 10 долларов за баррель.