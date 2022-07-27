НРД продлил маркетинговый период для конвертации депозитарных расписок

В Национальном расчетном депозитарии (НРД) сообщили о продлении маркетингового периода с 1 по 14 августа на конвертацию депозитарных расписок в обыкновенные акции российских эмитентов. Это позволит иностранному депозитарию Clearstream продолжить процесс канселяции.

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«Маркетинговый период устанавливается для улучшения условий депозитарного обслуживания. Плата за услуги по переводу акций на/из раздела типа "Представляемые ЦБ по депозитарным программам" счета депо взиматься не будет», — говорится в сообщении НРД.

18 июля международный депозитарий Clearstream возобновил конвертацию депозитарных расписок в акции после того, как НРД отказался взимать плату за такие операции. В противном случае это считалось бы нарушением санкций.