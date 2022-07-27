Покупатели сети не бросили кофейни Starbucks в регионах

Информацию о том, что ресторатор Антон Пинский, а также Тимур Юнусов (известный как рэпер Тимати) и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова планируют выкупить только московские точки Starbucks, распространил в понедельник, 25 июля, ряд СМИ и Telegram-каналов. Также о том, что команда якобы обсуждает возможность приобретения бизнеса в Санкт-Петербурге, а все остальные региональные точки в сделку не войдут, рассказали RTVI.

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Ранее сообщалось, что Пинский, Юнусов и «Синдика» получили от Alshaya Group (развивала Starbucks в России через ООО «Кофе сирена») права на все 130 помещений сети, сохранив для сотрудников кофеен более 2 тысяч рабочих мест. Заметим, впрочем, что согласно данным СМИ, большая часть точек Starbucks – порядка 90 – находилась именно в Москве, а около 40 работали в десяти регионах России.

Но «Эксперт» выяснил, что информация об отказе команды предпринимателей от региональных точек оказалась неверной.

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Правда, на наш запрос в компанию Pinskiy&Co ответ не пришел. О том, что в сделке не произошло каких-либо изменений, кратко, но опроделенно заявила представитель Антона Пинских.

«Спасибо [за запрос], мы уже опровергли эту информацию» , — сообщила корреспонденту «Эксперта» PR-директор ресторатора.

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Региональные точки Starbucks: вызов для построения новой сети

Первоначально новость о якобы отказе Пинского, Тимати и представителей «Синдики» от региональных помещений Starbucks в экспертной среде была воспринята как логичный исход сделки. Комментируя информацию RTVI, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца отмечал, что значительная часть помещений американской сети отличается от типовых кафе. Это значит, что многие точки невозможно было бы использовать в формате полноценного ресторана. Именно поэтому открыть в подобных местах что–то кроме аналогичных кофеен новым владельцам было бы крайне сложно. Маца не исключил, что потенциальные покупатели могли бы создать несколько брендов, разделив помещения по локации и площади. Однако, очевидно, что это потребовало бы больше ресурсов.

Тот факт, что будущие владельцы не отказываются от развития региональных точек, значительно усложняет для них план по построению нового бизнеса, считает консультант по развитию ресторанных сетей, основатель и руководитель Like4Like Strategies Ирина Авруцкая.

«На самом деле региональный потребитель совсем другой. Он очень чувствителен к цене и крайне лоялен к локальным брендам. То есть, отталкиваться стратегически нужно не от федеральных игроков, а от локальной конкуренции. Соответственно, стратегия в каждом отдельном городе может существенно отличаться. Поэтому если точки будут сохраняться, то задача для команды Пинского серьезно усложняется. Необходимо будет сделать такую концепцию, которая будет одинаково востребована и в Москве, и в регионах, причем в регионах с разной спецификой потребления», — заметила она.

Эксперт обратила внимание, что если предприниматели будут использовать единую концепцию для всех точек, то сделать ее однородной и рентабельной для разных городов — действительно сложная задача. Она напомнила, что далеко не у всех федеральных брендов получается успешно применить московский опыт в регионах.

И все же Авруцкая сомневается, что из портфеля объектов будет собрано несколько разных форматов – в зависимости от самой торговой точки или города.

«Мне такая стратегия видится менее вероятной. Думаю все же, что Пинский сделает ставку на некий московский бренд», — предположила она, обратив также внимание на то, что у новой команды нет большого опыта работы в сегменте фастфуда и кофеен – за исключением сетей бургерных «Фарш» и Black Star Burger.

«Однако ни Пинский в “Фарше” не был идеологом проекта, ни Юнусов в Black Star Burger не выступал в качестве операциониста. Следовательно, их экспертность в фастфуде и более демократичном формате кофеен – под вопросом. Конечно, у них сформировалась действительно серьезная команда, однако опыт работы на массовом региональном рынке все равно необходим. Прийти с московским видением в регионы, особенно в такие локации, как торговые центры, где массовый потребитель — это не так просто, как может показаться», — заключила Авруцкая.

Похоже, что о реальном будущем региональных точек Starbucks обыватель узнает лишь со временем. Очевидно, что Пинский, Юнусов и «Синдика» поставили перед собой задачу не только запустить новый масштабный бизнес, но и спасти максимальное число сотрудников бывшей сети от увольнения. Другого объяснения причин, почему предприниматели решили сохранить региональные точки с низкой конкурентоспособностью, пока нет.

С другой стороны, похоже, что из-за сильного давления на Alshaya Group, бизнес Starbucks продается с колоссальным дисконтом. И в этой ситуации не воспользоваться преимуществом и не приобрести разветвленную систему кофеен в разных точках РФ было бы для предпринимателей большой ошибкой. Второго такого шанса у них, похоже, уже не будет.