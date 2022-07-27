Пострадавшим от ЧС увеличили размер компенсации

Правительство проиндексировало размер компенсаций на капитальный ремонт жилья, которое было повреждено, в том числе в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера. На восстановление 1 кв. метра жилплощади теперь будет выделяться не 6 тысяч, а 7 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

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«Теперь на восстановление 1 кв. м будет выделяться не 6 тыс., а 7 тыс. рублей. Исходя из этого будут рассчитываться трансферты, направляемые региональным бюджетам на выплату компенсации», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, правительство изменило параметры софинансирования трансфертов. Так, в случае ЧС федерального или межрегионального масштаба государство в полном объеме профинансирует меры, направленные на соцподдержку граждан: капремонт поврежденных помещений, выплаты на строительство или приобретение нового жилья. Если же ЧС регионального характера, объем софинансирования будет рассчитываться исходя из финансовой обеспеченности субъекта РФ.

