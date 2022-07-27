Рынок США: последний день

В среду вечером ФРС объявит о подъеме ставки на 75 базисных пунктов. В этом сейчас уверены многие. Срочный рынок, согласно CME FedWatch Tool, оценивает вероятность этого примерно в 75%. Еще 25% он оставляет совсем уж редкостному варианту – 100 б.п.



Но и без того ставка, которую в июне уже поднимали на 75 б.п. (чего до этого не случалось с 1994 года) всего за полтора месяца вырастет на 150 б.п. Такого не было в США со времен легендарного главы ФРС Пола Волкера, который в начале 1980-х годов таким образом боролся с заоблачной инфляцией.



Ставки тогда, правда, были двузначными или близкими к тому, как и темпы роста цен. Причем первые были выше вторых. Сейчас же соотношение цифр иное: в июне американская инфляция достигла максимума с декабря 1981 года (9,1%), а ставка вернулась только в 2020-й – 1,5-1,75%.



Сорок лет назад политика ФРС смогла сбить темпы роста потребительских цен. Но далось это непросто – ценой двух последовательных рецессий, причем вторая была самой продолжительной в послевоенной истории США.



Относительно результатов текущего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на рынке существуют разные мнения. Вот только оптимистов, считающих, что Джерому Пауэллу удастся, как он заверял весной, победить инфляцию, не ввергнув США в рецессию, осталось совсем мало.



«За последние 11 циклов ужесточения ФРС удалось избежать рецессии только три раза (в 1965, 1984 и 1994 годах). В каждом из этих циклов инфляция была ниже, а ставка ФРС на старте – значительно выше», – цитировал вчера Bloomberg главного глобального стратега Principal Global Investors Симу Шах.



Вариантов, в сущности, всего два. Для того, чтобы серьезно замедлить темпы роста потребительских цен, ставку надо поднять гораздо выше 2,25–2,5%, которые, вероятно, мы увидим вечером среды. А это, учитывая, что уже сейчас есть немало признаков замедления экономики США, приведет к глубокой рецессии.



Другой путь – не доводить дело до явной и убедительной победы над инфляцией, остановившись на полпути и даже пойдя вспять, когда начнется экономический спад. Рецессия в этом случае может быть неглубокой, но велик риск входа в режим стагфляции, в котором США провели все 1970-е годы.



Первый вариант плох для многих активов, но его преимущество в том, что рецессия однажды завершится и инфляция не будет слишком велика. Второй путь может затянуться на многие годы. Он плох для большей части ценных бумаг, но зато сырьевые активы, судя по опыту 1970-х, могут показать прекрасные результаты.



Пока рынок ждет скорее первого варианта. Во вторник основные европейские фондовые индексы закрыли день более или менее заметным падением. Общеевропейский Europe Stoxx 600 потерял лишь 0,03%, но германский DAX – уже 0,86%, а итальянский FTSE MIB – 1,04%. Снижались вечером и американские индексы: S&P 500 терял около 1,3%, а Nasdaq – 2%.



Одновременно снижались биржевые цены на нефть и бензин, золото и платину, биткоин и эфир. Евро вновь уверенно двинулся к паритету с долларом и достиг $1,0106. В каждом случае падения были и свои информационные поводы. Например, на нефть и акции повлияло снижение потребительского доверия в США. Но ожидание итогов заседания ФРС, безусловно, давило на все котировки.



Главное же, что влияло на них – возможность больших повышений ставки и на следующих заседаниях. Сейчас срочный рынок настраивается на повышение на 50 б.п. в сентябре, но вероятность 75 б.п. и выше видится ему лишь немногим более низкой. В последнем случае вполне можно будет ждать снижения многих активов. До сентября еще далеко, но ожидания вполне могут измениться уже в среду – после выступления Джерома Пауэлла.

