Сбербанк объявил о повышении стоимости уведомлений

Сбербанк сообщил о повышении с 1 августа стоимости смс-уведомлений на 10 рублей. В зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. Это первое повышение тарифа на данную услугу за 20 лет ее существования, сообщили в кредитной организации.

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«С 1 августа изменится стоимость услуги банка "уведомления об операциях". В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц. Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей», — говорится в сообщении банка.

В Сбербанке объяснили увеличение тарифов двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет. По данным организации, увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений. Изменилась и сама услуга — были добавлены push-уведомления, уведомления по вкладам/счетам и возможность управлять услугой в мобильном приложении.

В Сбербанке уточнили, что повышение не коснется только владельцев кредитных и некоторых премиальных карт. Уведомления об операциях по карте остстанутся бесплатными, если оформить подписку СберПрайм+, хранить на СберКарте от 150 тыс. рублей или ежемесячно тратить от 75 тыс. рублей.

