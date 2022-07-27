Средняя площадь квартир в новостройках Москвы достигла нового минимума

Во втором квартале текущего года средняя площадь квартир в новостройках Москвы уменьшилась до 46,8 кв. метра. В июне прошлого года она была 51,9 кв. метра, два года назад — 57 «квадратов». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства «Метриум».

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«За последние два года студии уменьшились в среднем на 2,4 кв. м, до 24,2 кв. м, однокомнатные квартиры — на 2,5 кв. м, до 38,3 кв. м, двухкомнатные — на 3,5 кв. м, до 59,1 кв. м, трехкомнатные — на 3,5 кв. м, до 81 кв. м, апартаменты — на 17%, до 35,3 кв. м», — уточнили в «Метриуме».

Управляющий партнер компании Надежда Коркка считает, что застройщики оптимизируют размеры жилплощади из-за роста себестоимости строительства на фоне сокращения доходов населения. Она уточнила, что доля студий в общем объеме предложения увеличилась за два года с 12% до 23%, однокомнатных квартир — с 29% до 35%, при этом, доля двухкомнатных квартир сократилась с 39% до 29%, а трехкомнатных — с 19% до 12%.

Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова назвала это примером шринкфляции — сокращения объема продукта ради сохранения цены. Еще пять лет назад квартиру в 30 кв. метров в Москве можно было купить дешевле, чем сейчас 20 «квадратов», отметила она.

По данным «Метриума», в июне 2022 года средняя стоимость квартир в массовых новостройках столицы достигла 282 тыс. рублей за квадратный метр, что на 55% дороже, чем два года назад. По подсчетам Dataflat.ru, средняя площадь проданной квартиры в новостройках Москвы в июне сократилась в среднем на 10% год к году, до 50,1 кв. м, а ее средняя стоимость выросла на 3%, до 17,7 млн рублей.