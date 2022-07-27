Стартовал прием заявок на нацпремию для финансовых и экономических журналистов

До 15 августа принимаются заявки журналистов на национальную премию «Финкор», организаторы ждут работы в области финансов и экономики. Ее цель в том, чтобы выявить лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов в стране.

«Постоянно меняющаяся внешняя конъюнктура, сложные финансовые механизмы, новые вызовы — все это требует оперативного освещения. Видя каждый день кропотливый труд журналистов, понимая значимость их работы, родилась идея создать премию, которая позволит отметить лучших в своем деле», — сказал первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин. Символично и то, что первая церемония награждения премии «Финкор» пройдет 8 сентября, в день 220-летия Минфина России, добавил он.

Премия создана по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы при поддержке министерства финансов России.

«Умение доносить сложные экономические и финансовые темы простым доступным языком требует большого профессионализма и знаний во всех отраслях экономики. Премия «Финкор» позволит оценить работу журналистов, выявить лучшие практики, а также показать пример грамотной подачи экономической информации профессиональному сообществу», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участвовать в конкурсе могут редакции российских средств массовых информаций, в том числе радио и телевидения, а также авторские коллективы и отдельные публицисты: профессиональные журналисты, представители интернет-СМИ и блогеры. Для этого нужно предоставить свои статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, записи подкастов и радиопередач и другие материалы, опубликованные с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Прием заявок продлится до 15 августа.

Добавим, что стратегическим партнером премии выступает Союз журналистов России. А аналитическими партнерами — научно-исследовательский финансовый институт минфина РФ и Вольное экономическое общество России.