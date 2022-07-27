Турция отвечает за базар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал нестандартный подход для стимулирования экономики в период высокой инфляции: тактику снижения процентных ставок, противоположную той, которую обычно используют регуляторы в других странах. Эффект ожидаемый: цены растут. По данным Barclays, инфляция в стране демонстрирует максимальные значения за четверть века, и к октябрю может достичь показателя 96%.

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В принципе, тренд этот не нов: с 2017 года инфляция в Турции ежегодно выражается двузначными цифрами. Однако в этом году, в связи с геополитическим штормом, ее динамика настолько ускорилась, что бьет все рекорды. По итогам июня инфляция в годовом выражении составила 78,6%, и это выше прогнозов экономистов. Наибольшее влияние на инфляцию оказал рост цен на энергоносители — 151,3% год к году, а также на продукты питания — почти 94%.

Инфляция выглядит драматически, но, несмотря на это, именно Турция стала сегодня своего рода международным хабом, соединяющим Россию и блок стран-санкционеров. И в этом плане страна нарабатывает не только политические очки, но и экономические преимущества.

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Дело в том, что Турция – один из самобытных центров глобальной культуры, обладательница колоссального исторического наследия, и это – ее первое преимущество. Второе – Турция член НАТО, и при этом имеет храбрость и свободу выстраивать отношения с Россией так, как это выгодно ей, а не кому бы то ни было еще. И это не первый пример независимой и суверенной политики турок – чего стоит одна их открытая борьба с курдами, вызывающая массу нареканий у партнеров по НАТО и у стран ЕС, в который Турция пытается вступить вот уже много лет.

Но вернемся к необычной монетарной политике турецких властей. Она выглядит не менее смелой и нацелена на построение экспортоориентированный экономики – что, возможно, в итоге принесет Турции положительные результаты.

«Полезная» инфляция

Несмотря на драматический инфляционный тренд, Эрдоган продолжает оказывать давление на центробанк, заставляя его снижать процентные ставки, и отправляет в отставку тех, кто не согласен с такой экономической политикой. По мнению турецкого главы, она позволяет увеличить количество рабочих мест, нарастить экспорт и сделать кредиты дешевыми. Некоторых положительных эффектов ему, действительно, удается достичь – турецкому бизнесу высокая инфляция зачастую создает хорошие конкурентные преимущества.

«Турция сейчас ориентирована на экспорт, поэтому и устанавливается определенный баланс», – поясняет Амур Гаджиев, директор Центра изучения современной Турции.

«Играя на повышении цены, производитель может извлекать дополнительную выгоду, - продолжает его мысль Константин Тузов, заместитель руководителя городского агентства управления инвестициями г. Москвы. - Высокая инфляция также приводит в конечном счете к обесцениванию национальной валюты. Имея производство и ведя основную экономическую деятельность в Турции и при этом осуществляя экспортные операции, турецкий бизнес имеет более низкие сравнительные издержки и, соответственно, может предложить более низкую цену на свою продукцию на зарубежных рынках».

Политика высокой инфляции призвана обеспечить рост экономики. И рост экономики в Турции показывает более активную динамику, чем во многих странах G20, а показатели по экспорту просто бьют рекорды. В 2021 году Турция добилась самого высокого показателя экспорта – в 270 млрд долларов. Но, вместе с тем, внутренние проблемы только растут. К примеру, безработица в стране – порядка 10-11%, что вызывает серьезные опасения и критику.

По словам политолога Фаридуна Усмонова, главная проблема заключается в том, что государство вот уже на протяжении 40 лет не может обеспечить баланс во внешней торговле.

«Системная проблема Турции – абсолютный дефицит внешней торговли. Экспорт растет, но вместе с тем увеличивается объем внешних заимствований и дефицит. В 2000 году внешнеэкономический оборот составлял 72 млрд долларов, в 2021 – уже 497 млрд долларов, но в этом же году дефицит составил около 60-70 млрд. Совокупный дефицит превышает 540 млрд долларов», – комментирует эксперт.

Между тем, борьба с высокой инфляцией – одна из важнейших задач с 1999 года, когда была принята стратегия по контролю инфляции. Несколько лет применялась практика ежегодного установления ее ориентировочного показателя. Только в 2005 году удалось зафиксировать инфляцию ниже 10% и до 2017 года ее сдерживать. Но начиная же с этого года инфляция каждый год била новые рекорды. Сначала, по словам Усмонова, это было связано с неудавшимся переворотом в 2016 году, после которого в стране были существенно перераспределены ресурсы, многие заметные общественные деятели потеряли политическую силу. Далее инфляция только и делала что продолжала набирать обороты – сначала из-за глобального кризиса в 2018-м, затем из-за пандемии в 2020-21 гг.

Причем, если до 2017 г. рост ВВП страны был заметным (5-10% ежегодно), то по мере набора инфляционной скорости темп снизился до 2,8% в 2018 году, 0,9% в 2019, 1,8% – в 2020-м. Примечательно, что рекордный для страны рост ВВП был отмечен в 2021-м году – 11% при годовой инфляции в 39%.

Суверенный капитализм восточного типа

Экономика Турции, тем не менее, растет. Но реальный доход населения в последние годы снижается, а покупательная способность слабеет.

«Для населения высокая инфляция является проблемой, поэтому приходится более обдуманно подходить к сбережениям и накоплениям, чтобы не потерять деньги вследствие обесценивания», - поясняет Константин Тузов.

То, что хорошо для внешнекономического развития, не всегда хорошо для внутреннего. По данным властей страны, более 40% тех, кто работает, имеет минимальную зарплату.

«Большая часть населения получает зарплату в нацвалюте, и высокая инфляция сказывается на покупательной способности людей, – комментирует Фаридун Усмонов. – Меры поддержки населения, надбавки, индексация заработной платы госслужащим (их в стране несколько миллионов) привело к очередному скачку цен. С октября 2021 года в Турции фактически в 2 раза повысились квартплата и аренда, а так как в Турции практически 60% населения проживает в съемных квартирах, это серьезным образом отразилось на их возможностях. Оттого, что страдает простое население, в стране отмечается давление на правительство и рост критических настроений».

По словам Усмонова, в 2021 году, когда малый бизнес понес убытки, были вынуждены закрыться около 20 тыс. индивидуальных предприятий и около 15 тыс. малых и средних. Малый и средний бизнес, нацеленный на внутренний рынок, не смог стабильно развиваться из-за высокой инфляции и слабой лиры, подытоживает он.

Таким образом, даже сложившаяся ситуация, в которой Турция стала основным международным хабом, пока не спасает экономику страны от драматических явлений. Недавно президент страны даже попросил население потерпеть и пообещал, что инфляция замедлится до разумного уровня в 2023 году.

Впрочем, за пределами наиболее экономически развитой части Европы больше нигде не получалось создать так называемое «общество всеобщего благосостояния». Своего рода исключение составляют небольшие нефтяные (и газовые) монархии. И в самой Европе эта модель давно испытывает очень большое давление. А Турция, возможно, показательный пример плюсов и издержек экономики в эпоху жесткого глобального капитализма, с минимумом демпферов, но самостоятельной, как и политика этой страны.