Сюжет дня: акции газовых компаний растут вместе с ценами на топливо

В плюсе торговались акции российских газовых компаний по итогам торгов на Мосбирже в среду, 27 июля. В цене прибавили бумаги «Новатэка» (на +2,98% до 1038 рублей за штуку) и «Газпрома» (на +1,31% до 196,49 рублей за штуку).

Трейдеры покупали акции на фоне роста цены на голубое топливо: в среду стоимость подскочила выше 2500 долларов за тысячу кубометров на лондонской бирже ICE. Это произошло после снижения поставок газа в Европу по «Северному потоку»: компания Nord Stream AG снизила мощность газопровода до 1,28 млн кубометров в час. То есть в сутки поставляется 31 млн кубометров (чуть больше 18% от полной мощности газопровода). Также «Газпром» сообщил, что с 27 июля приостановит работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,17% до 2196,22 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,58% до 1153,95 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:09 мск составила 101,64 долларов за баррель (+2,19%). Российская валюта укреплялась – 59,88 руб. за доллар.