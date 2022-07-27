Трехкратное снижение ставки по кредитам позволит промышленникам Москвы инвестировать в развитие, полагают эксперты

Правительство Москвы приняло решение снизить ставку по льготным инвестиционным кредитам с 9% до 3%. Она будет действовать как для новых заемщиков, так и для промышленников, которым уже одобрили выплаты, сообщил 27 июля мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, максимальный объем займа увеличат с 1 до 3 млрд рублей. Такая мера поддержки позволит промышленникам столицы инвестировать в развитие производств, заявили эксперты.



Напомним, в рамках антикризисной поддержки город принял пакет мер поддержки экономики, которые нацелены на помощь производственным предприятиям. Льготное кредитование — один из них. «Сегодня общая сумма одобренных заявок превышает 160 млрд рублей. Эти ресурсы позволяют предприятиям решать вопрос пополнения оборотных средств, получать финансирование на реализацию инвестпроектов и расширение производства», —уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Промышленники могут воспользоваться господдержкой, направив займ на покупку оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также на реконструкцию промышленной инфраструктуры. Минувшей весной власти столицы дополнительно докапитализировали оператора этой программы, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, на 20 млрд рублей.



Новая мера — снижение процентной ставки втрое — имеет ключевое значение для промышленных предприятий, полагает независимый экономист Андрей Бархота. По его оценке, производственники смогут нарастить объем выпуска продукции, снизить базу расходов, а также контролировать цены. «Важно отметить, что со снижением процентной ставки уменьшается не только объем ежемесячных платежей по инвестиционным кредитам, но и большее число представителей реального сектора столицы может претендовать на льготное финансирование. Ранее многие предприятия, имеющие внутреннюю рентабельность ниже 9%, имели объективные сложности с обслуживанием финансовых обязательств, хотя их продукция и услуги имели устойчивый спрос на рынке», — пояснил эксперт.

По оценке генерального директора «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» Дениса Иванова, инвестиционный кредит — важнейший источник финансовых ресурсов для развития и расширения производства. «Безусловно, за последнее время мы сталкиваемся с совершенно новыми рисками, неожиданными трудностями, подстраиваемся под формируемую новую экономическую ситуацию, но одновременно оцениваем ее как колоссальный источник новых возможностей для развития отечественных производств, освоения новых технологий и видов продукции. И драйвером здесь выступает не только предпринимательское предвидение, точный экономический расчет, но и гарантированный приток целевых денежных средств в реальный сектор экономики», — сказал он. Поскольку такие проекты всегда долговременные, специальные льготные условия для получения инвестиционных займов будут очень востребованы для перспективных планов развития предприятий, резюмировал топ-менеджер.