ЦБ повысил курсы доллара и евро на полтора рубля

Банк России установил на 28 июля официальный курс доллара на уровне 60,2198 рубля, курс евро — на уровне 61,0032 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 27 июля, курс доллара повышен на 1,56 рубля (с 58,6605), евро — на 1,6 рубля (с 59,4068).

Регулятор также повысил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 3 330,21 руб./грамм (с 3 241,81 рублей), на серебро ― до 35,90 руб./грамм (с 35,37), на платину ― до 1 699,90 руб./грамм (с 1 661,55), на палладий ― до 3 833,50 руб./грамм (с 3 777,61).

