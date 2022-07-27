ЦБ сообщил об уменьшении количества фальшивых банкнот

Во втором квартале в России было выявлено 6 387 поддельных денежных знаков, что на 1 713 меньше, чем в первом квартале, и на 27% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (8 744). Больше всего было обнаружено поддельных пятитысячных банкнот, при этом удалось изъять из оборота даже фальшивую монету в 1 рубль. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Было выявлено 3 908 поддельных пятитысячных банкнот, 1 170 поддельных двухтысячных банкнот, 1 115 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (9), при этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 поддельных монет номиналом 5 рублей и 1 монета номиналом 1 рубль», — уточнили в Центробанке.

Больше всего подделок обнаружили в Центральном федеральном округе (2 869), меньше всего — на Дальнем Востоке (139).

Наибольшую долю среди валютных подделок занимают фальшивые доллары — 473 из 556 выявленных купюр. Их количество по сравнению с первым кварталом снизилось на 167 штук. Кроме того, в апреле-июне текущего года были обнаружены 81 поддельный евро (17 в первом квартале) и два фальшивых китайских юаня.

