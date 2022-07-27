Цифровое лидерство близко: разработчик «Рексофт» масштабирует бизнес вместе с Accenture

Российский разработчик цифровых решений «Рексофт» (40% акций принадлежит группе «Интеррос» Владимира Потанина) откроет новый бизнес-юнит вместе с российским подразделением крупнейшей консалтинговой компании Accenture. Об этом сообщили в пресс-службе «Рексофта».

«После объявления партнерства с «Интеррос», группа «Рексофт» объявила о планах по масштабированию бизнеса и консолидации на своей базе профессиональных команд. Первым существенным шагом в этом направлении для нас стало соглашение с командой стратегического консалтинга российского подразделения Accenture, которая будет развивать в структуре группы «Рексофт» направление трансформационного и стратегического консалтинга, также мы ведем работу по присоединению других экспертиз и команд», — прокомментировал событие генеральный директор «Рексофт» Александр Егоров.

Консалтинговый бизнес-юнит в Группе возглавит Андрей Скорочкин, который обладает 17-летним опытом в области стратегического и операционного консалтинга. Новое подразделение поможет создать синергию во время работы над проектами комплексной трансформации бизнеса, считают в компании.

Работа с командой ведущей мировой консалтинговой компанией отвечает амбициям «Рексофта» стать национальным лидером в области цифрового консалтинга», — генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.

«Интеррос» поступательно развивает цифровое направление: ранее токенизационная платформа «Атомайз Россия», в которую инвестирует Группа, совместно с Росбанком выпустила первый ЦФА — токен на палладий.

Как считает главный редактор научного издания Inscience.News, кандидат физико-математических наук, сооснователь ряда блокчейн-проектов Николай Подорванюк, присоединение команды Accenture выглядит логичным шагом. «Компетенции в области бизнес-архитектуры, трансформационного и технологического консалтинга являются ключевыми для каждого бизнеса, претендующего на роль партнера, способного спроектировать и реализовать бизнес-трансформацию любого уровня сложности, охватить всю цепочку от концепции и стратегии до внедрения изменений и поддержки», — сказал Подорванюк.