Упакованы по полной

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, российские сельхозпроизводители и переработчики будут полностью обеспечены упаковкой для своей продукции. Такое заявление она сделала, комментируя новость о том, что Tetra Pak объявила об

уходе из России. Вице-премьер заверила, сообщает «Интерфакс», что завод компании в Подмосковье не остановлен; кроме того, в стране развивается производство упаковки по собственным технологиям.

«Отвечаю на поступающие вопросы про упаковку. Во-первых, беспрецедентное и бездумное санкционное давление, с которым столкнулась наша страна, оказывается и на зарубежные компании. Поверьте, они не хотят уходить с российского рынка. Но ввиду незаконной ограничительной политики западных стран, некоторым компаниям приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту, – написала вице-премьер в Telegram. – Так и случилось с производителем упаковки.»

Она подчеркнула, что в России с упаковкой все достаточно неплохо: есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Российские сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме, сказала Абрамченко.

«Я уже рассказывала о запуске эксперимента по производству экологичной упаковки для продуктов питания, и он завершен успешно. Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой, – заявила вице-премьер. – Например, на заводе “Монди” в Сыктывкаре уже запущено производство пищевого картона, из которого создается аналогичная тетра-паку упаковка.»

Еще один пример: в мае в НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» начали изучение технической возможности выпуска картона-основы для «порционной» упаковки, которая использовалась в том числе для детского питания под маркой «Агуша» объемом 200 мл, сообщила Абрамченко. Предварительные итоги тестирования уже дали положительный результат, и в ближайшее время ожидается запуск нового серийного производства. Подводя итог, вице-премьер подчеркнула: упаковка есть, производители работают, а главное – аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов.

Вертеться и искать альтернативы - полезно

Когда говорят про упаковку, непременно вспоминают Tetra Pak, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако это далеко не единственный вариант, который могут использовать производители продовольственных товаров. Если брать оперативные решения, то выпуск жидких продуктов в пластиковых, или стеклянных бутылках можно наладить быстро, тем более что эта упаковка привычна для многих товаров, включая кефир и молоко. Для последующей утилизации стоит, конечно, стандартизировать пластик, чтобы запускать его во вторичную переработку в любом регионе страны без необходимости сортировки тары разных заводов.

Упаковка Tetra Pak также останется в России, хотя казалось, что она уйдёт вместе с титульной компанией, уверен эксперт. Tetra Pak передала свой бизнес местному менеджменту, что говорит о желании вернуться, когда ситуация нормализуется. Кроме того, появляется замена: ещё в июне сообщалось об испытании российского аналога под названием «Комипак». Он, правда, оказался серого цвета, но по своим качествам не уступает технологии Tetra Pak. Некоторые производители уже перешли на российское решение.

В отношении расфасовки работают иные законы, а не отсутствие материалов для упаковки, рассказывает Кочетков. Инфляционный всплеск привёл к тому, что даже экономичные крупные упаковки стали казаться дорогими. Соответственно, производители начали экспериментировать с различными емкостями. Экономика постепенно расставит всё по своим местам, и на полках будут привычные наборы на любой вкус, от мини до макси. Однако период рыночной неопределённости и нарушения логистических связей всегда приводит к отходу от прежних стандартов. Какой-то производитель нашёл более дешёвую, но неформатную упаковку, какой-то обнаружил падение продаж определённого объёма. Соответственно, компании приспосабливаются.

Во всём этом процессе есть очень важный позитивный момент, полагает эксперт. Жизнь заставила российский бизнес «вертеться» и искать альтернативы, а не решать вопросы по методике лени через покупку готового заграничного решения. Естественно, что переход на отечественные аналоги и, вероятно, стандарты фасовки увеличит объём доступных рабочих мест внутри страны. Это также снизит ещё на какую-то долю процента зависимость от импорта, повысив общую устойчивость экономики. В конце концов, ещё десять лет назад было сложно представить, что в июле 2022 года на полках магазинов доля российского продовольствия составит 87%. Естественно, что хотелось бы получить схожую цифру по упаковке и фасовке вместо европейских стандартов и решений.

Заинтересованных - множество

Директор производителя упаковки для ювелирной, алкогольной, косметической и парфюмерной отраслей компании «Маркетри» Игорь Матвейчук уверен, что в производстве упаковки по этим видам продукции проблем не будет никаких.

«Иностранные производители в этих сегментах в большинстве случаев и раньше завозили свою продукцию без упаковки, пользуясь услугами российских предприятий. Что касается отечественных производителей, то тем более они все, что им надо, покупали здесь, в России. Наша компания за последние два года провела полное переоснащение оборудованием – оно, в основном, китайское, ничуть не хуже европейского, а зачастую уже и лучше. Наши мощности позволяют теперь в разы увеличить количество выпускаемой продукции», – говорит эксперт.

Текущая ситуация – прежде всего, политическая – заставляет всех участников рынка принимать не самые, мягко скажем, бизнесовые решения, отмечает, в свою очередь, генеральный директор ABE Consulting Оксана Айсина.

«Мы тоже в своей практике сталкивались с примерами клиентов, которые полностью либо частично принадлежали иностранным инвесторам и собственникам, и в текущих реалиях задумывались и реализовывали необходимость смены менеджмента или более кардинальный выход из бизнеса. Большинство этих примеров было сопряжено с желанием в дальнейшем вернуться на российский рынок. Тут, мы думаем, все достаточно логично: у многих – не скажу, что у большинства – каких бы политических взглядов они бы не придерживались, это был бизнес, в который инвестировали денежные средства, технологии и ресурсы. А значит, выход из него — это убытки и потери.»

Плюс к тому, продолжает Айсина, есть пул дружественных стран, инвесторы из которых сейчас заняли выжидательную позицию. Представители государств Персидского залива, Китая и Индии проявляют интерес к бизнесу в России, изучают рынок. Но многие все-таки находятся в режиме ожидания, наблюдая за вектором развития политической и экономической обстановки. Возможно, ожидая снижения стоимости активов под давлением санкционной политики и экономической ситуации в целом.

Оксана Айсина уверена, что не нужно ожидать никакого коллапса от выхода иностранных инвесторов. Управление зачастую передаётся либо новому менеджменту, либо новым собственникам, и их интерес в производстве того или иного продукта и извлечении прибыли из процесса ничуть не меньше. Это, уверена эксперт, касается не только производства упаковки, но и всего бизнеса в России.

Государственным и частным инвестициям нужна прочная основа

Активность правительства и Минпромторга в области импортозамещения радует, говорит директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. Обеспечение технологического суверенитета и даже опережения – правильный вектор. Правительство уже показало, что вполне в состоянии справиться с частными кризисами. Решение проблемы с белилами для бумаги, усилия по решению проблем с автомобильными комплектующими – у всех на слуху. Случай с Tetra Pak и заявление Виктории Абрамченко – еще одно звено в общей цепи.

Однако, полагает экономист, по мере приближения осени и исчерпания товарных запасов по широкой номенклатуре непродовольственных товаров возникает вопрос: как правительство будет справляться со столь масштабным дефицитом? Когда проблем и объектов воздействия станет столько, что точечными мерами решать их будет просто невозможно.

Новый вице-премьер Денис Мантуров во время процедуры утверждения его кандидатуры в Госдуме заявил, что необходимо отойти от рыночной промышленной политики. Вероятно, предполагает Заборцев, речь идет о резком расширении государственных инвестиций в промышленные проекты. Государство собирается финансировать необходимые и системно значимые проекты, вне зависимости от того, обеспечены они сейчас рыночными условиям или нет. Такой подход, конечно, шаг вперед. Но его, на взгляд Заборцева, будет недостаточно.

«Если мы действительно хотим резко увеличить выпуск промышленной продукции, нам нужно работать с самими рыночными условиями. Государству необходимо создать ситуацию, когда производство и инновации станут наиболее востребованной, прибыльной рыночной активностью. Инвестор должен видеть в промышленных проектах наибольшую привлекательность и наискорейший возврат своих инвестиций», – говорит Петр Заборцев.

В целом, уверен он, изменение условий самой рыночной системы должно стать ответом на грядущие вызовы товарных дефицитов. Тогда и государственные, и частные инвестиции будут ложиться на благодатную рыночную почву и придавать устойчивость новым проектам.