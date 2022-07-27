В каршеринге становится больше китайцев

Российские сервисы каршеринга развивают пополнение своего автопарка с помощью китайских моделей. «Яндекс Драйв» объявил о закупке автомобилей марки Chery: теперь клиентам компании для долгосрочной аренды доступны кроссоверы кроссоверы Chery Tiggo 4 в комплектации Travel и Chery Tiggo 7 Pro в комплектации Elite.

До недавних пор в услугах долгосрочной аренды «Яндекс Драйв» доминировали модели западных автомобильных марок, таких, как Volkswagen, Renault, Skoda, а также BMW, Mercedes-Benz и другие. Однако сейчас поставки этих машин на российский рынок или вовсе прекращены или поставлены на паузу. В этой связи каршеринговые компании стали уделять больше внимание автомобильным компаниями из КНР, которые официально продолжают свою деятельность в РФ. Ранее о расширении своего автопарка с помощью китайских автомобилей объявили «Делимобиль», Belka, «Ситидрайв».

«Яндекс Драйв» решил с помощью китайцев усилить в первую очередь свои услуги по подписке, связанные с долгосрочной арендой, когда машина бронируется минимум на одну неделю. Это не случайно, так как сейчас фиксируется подъем спроса именно на долгосрочную аренду. По подсчетам компании, за первые 7 месяцев текущего года число активных клиентов подписки увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всплеск потребительского внимания к долгосрочной аренде авто объясняется сильным дефицитом новых машин в салонах, а также их дороговизной. Например, в настоящее время аренда Chery Tiggo 7 Pro на неделю обойдется в районе 17,5 тыс. руб. В то время, как цена нового такого автомобиля стартует с отметки в 2,3 млн руб.

