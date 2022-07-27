В Москве открылся музей-квартира Майи Плисецкой

В Москве на Тверской улице открылся музей-квартира примы-балерины Большого театра, народной артистки СССР Майи Плисецкой. Ее передал в дар Театральному музею им. А.А. Бахрушина вдовец балерины, известный композитор Родион Щедрин. В постоянной экспозиции представлено более тысячи уникальных предметов: личные вещи и документы знаменитой супружеской пары, сценические костюмы балерины и наряды от Пьера Кардена, авторская литография Марка Шагала и работы других выдающихся художников, сообщили в пресс-службе Бахрушинского музея.

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«Наши сотрудники изучили почти 10 тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой, которые пополнили фондовую коллекцию. При работе с этими материалами хранители обнаружили в гардеробе, в сундуке, авторскую литографию Марка Шагала с его подписью, которая стала жемчужиной нашего собрания. Особо ценными предметами музея-квартиры являются также работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина, Владимира Шахмейстера и других выдающихся художников», — рассказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Музей-квартира находится по адресу: улица Тверская, дом 25/9, квартира 31. В пресс-службе отметили, что посещение доступно также по «Пушкинской карте».

