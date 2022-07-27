В Подмосковье начали работать первые электрокары на литий-ионной батарее

Первые в России электрокары на отечественных литий-ионных батареях начали работать в музейно-парковом комплексе подмосковной Кубинки. Экологичная батарея позволяет передвигаться электрокару в почти бесшумном режиме, что идеально подходит для работы в зеленых зонах отдыха, сообщает компания-производитель «Рэнера» (интегратор «Росатома» по системам накопления энергии).

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«Электромобили общей вместимостью около 50 человек перевозят пассажиров по экскурсионно-туристическим маршрутам, обеспечивая доступность городской среды для маломобильных групп населения», — говорится в сообщении компании.

Пробег электрокара, оснащенного литий-ионной аккумуляторной батареей с запасом энергии 28кВтч, может достигать 100 км. Батарея заряжается от обычной розетки 220В в течение 6-10 часов. Автономный отопитель и мягкие двери с прозрачными окошками позволяют эксплуатировать электрокар круглый год.

«Наличие прогулочных электрокаров в парковых зонах, природных парках, заповедниках уже не новое, но скорее неотъемлемое решение для полноценного функционирования экскурсионно-туристических объектов. Автомобили соответствуют всем требованиям экологичности и, кроме того, учитывают потребности маломобильных групп населения», — подчеркнул гендиректор ООО «Рэнера» Александр Камашев.

Электрокар оборудован широкими трехместными сидениями, наклон спинки составляет 105 градусов, а расстояние между рядами — почти метр.