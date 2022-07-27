Ефимов: Онлайн-покупки в Москве выросли на четверть до 3,6 трлн рублей

Более чем на четверть (26%) вырос оборот онлайн-покупок в Москве за первые пять месяцев текущего года. Всего москвичи приобрели товаров и услуг на общую сумму 3,6 трлн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В некоторых сегментах сферы услуг почти все платежи осуществляются в интернете. По данным контрольно-кассовой техники, в страховании доля онлайн-покупок в общем обороте по итогам пяти месяцев текущего года достигла 91% – это 133,9 миллиарда рублей, а у турагентств – 79%, или 160 миллиардов рублей. В сфере культуры, спорта и развлечений эти показатели составили 72%, или 105,5 миллиарда рублей, в транспортировке и хранении – 65%, или 254 миллиарда рублей, образовании – 61%, или 28,8 миллиарда рублей», – рассказал вице-мэр.

Повседневные товары и продукты горожане приобретали преимущественно через кассы магазинов или платежные терминалы. Доля онлайн-продаж в этом сегменте растет постепенно, отметили в правительстве.

«За пять месяцев этого года оборот онлайн-продаж там (в розничной сфере – прим.ред.) составил 1,1 триллиона рублей – это 42% от общего числа транзакций, в то время как годом ранее его доля не превышала 30%. В здравоохранении клиенты оплачивают услуги в основном по месту их получения: в результате на транзакции в интернете здесь пришлось всего 10%, или 14 миллиардов рублей. В гостиничном бизнесе онлайн было получено 20% выручки – 7,8 миллиарда рублей, в сфере общественного питания – 9% или 17,7 миллиарда рублей», – отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

Средний чек при покупке товаров в интернете выше, чем при традиционном походе в магазин: 1,9 тыс. рублей против почти 1 тыс. рублей, добавили в мэрии.

Рост онлайн-платежей привел к востребованность интернет-эквайринга. По итогам января-мая 23% налогоплательщиков в Москве имели техническую возможность вести расчеты через интернет, в то время как год назад – не более 20% продавцов.