Европа сокращается – «Газпром» растет

Во вторник внимание инвесторов было приковано к «Яндексу», который опубликовал отличную отчетность за второй квартал по US GAAP. Выручка компании выросла на 45% год к году, а скорректированная чистая прибыль – более чем в 13 раз.

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Впрочем, скептики говорят, что столь сильные результаты были вызваны жестким сокращением издержек, в том числе урезанием затрат на маркетинг. И что если компания не нарастит их вновь, то на дальнейший рост балансовых показателей рассчитывать будет трудно.

Но сегодня трейдеры активно брали бумаги «Яндекса», которые по итогам дня подорожали на 8,3%. Высокие результаты «Яндекса» поддержали и остальные высокотехнологичные компании: в числе лидеров сегодняшнего роста были бумаги VK, «Озона», HeadHunter, «Циана». Но все-таки в этом перечне наиболее фундаментально сильно выглядит «Яндекс».

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Возможно, впрочем, что бумаги компаний высокотехнологичного сектора приобретать сейчас не время: они сильно перекуплены, и коррекция просто необходима.

На 7,1% взлетел «Норникель», на котором многие аналитики было поставили крест. Бумага вновь торгуется выше зоны поддержки 14,6-15 тыс. руб., провал под которую уведет котировки в район 12 тыс. руб.

Лучше рынка выглядели и сталевары, которые, как и «Норникель», были поддержаны сильным падением курса рубля.

Спросом пользовались «Лукойл» (+4,25%) и «Роснефть» (+3,1%) – несмотря на то, что нефтяные цены балансируют на отметке $100 за баррель. С одной стороны, нефть поддерживает газовая проблема в Европе, заставляющая ЕС увеличивать потребление тяжелых углеводородов для производства электроэнергии. С другой, трейдеры опасаются завтрашних негативных сигналов от ФРС США об очередном ухудшении состояния американской экономики.

Сегодня Европа утвердила кризисный план по сокращению потребления газа на 15%, но нет никаких подробностей относительно того, за счет каких мер это будет достигнуто. Судя по тому, что цены на спотовый газ в ЕС выросли на 20% и превысили $2,2 тыс за тысячу кубометров, рынок не особо верит в то, что Старый Свет нормализовал ситуацию с газом.

На этом фоне акции «Газпрома» выросли на процент, что в 3 раза меньше роста Индекса Мосбиржи.

Слабее рынка были и акции банков. Но спрос в них может вернуться в любой момент, как только инвесторы вспомнят, что они еще не отыграли неминуемый рост рынка кредитования после последнего сильного снижения ключевой ставки Банка России.

После сегодняшнего подъема на 3%, Индекс Мосбиржи завершил день менее чем в 8 пунктах ниже важной отметки 2200 пунктов. При преодолении этого уровня можно будет говорить о завершении нисходящей фазы российского рынка акций.

Во многом на его судьбу повлияет ФРС США, заявления которой будут отыгрываться в четверг. В целом же очень многие российские акции выглядят технически перекупленными, и на возможном падении цен на нефть коррекция рынка может быть сильной.