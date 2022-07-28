Американские индексы московскому не указ

Утренний рост российского рынка акций и рубля очень быстро сменился распродажами. При этом внешний фон для рублевых активов можно назвать позитивным: нефть хоть и отошла от внутридневных максимумов, но продолжает оставаться дороже $100 за баррель и пока не думает падать. Растут и американские фондовые индексы.

Это выглядит удивительным, поскольку глава ФРС США Джером Пауэлл вчера не вселил особого оптимизма в рынок, дав прозрачный намек, что повышение ставки продолжится. Сегодня вышла очень плохая статистика по ВВП США: во втором квартале показатель снизился на 0,9%, в то время как консенсус-прогноз предполагал рост американской экономики на 0,5%. Таким образом, снижение ВВП наблюдается второй квартал, что по общепринятым правилам означает рецессию.

В любой момент мировые фондовые и товарные биржи могут начать отыгрывать эти негативные новости.

По итогам сегодняшнего дня Индекс Мосбиржи снизился на треть процента, однако распродаж акций широким фронтом не наблюдалось. Из высоколиквидных акций лучше рынка были бумаги МТС (+3,2%). Акции этого эмитента инвесторы традиционно рассматривают как защитные в период кризисов – некоторые игроки смотрят на них как на аналог облигаций в силу высоких и прогнозируемых дивидендов. Кроме того, МТС можно отнести к высокотехнологичным компания, акции большинства из который в последние дни показывали настоящее ралли. Сегодня МТС попытался догнать конкурентов.

«Норникель» представил сегодня вроде бы неплохой отчет за первое полугодие, зафиксировав рост производства по всем направлениям. Однако увеличение выпуска никеля на 26% стало во многом следствием низкой базы прошлого года из-за аварии на рудниках компании. Кроме того, за прошедший год сильно упали мировые цены на никель, медь, платину и палладий. Поэтому отчет ГМК не вдохновил инвесторов на покупки, и бумага по итогам дня упала почти на процент.

Чуть большие потери понесла «Роснефть» (-1,2%). Никаких негативных новостей по компании не было, просто в этой бумаге инвесторы предпочитают фиксировать даже небольшую прибыль. По-прежнему «Роснефть» остается одним из самых фундаментально недооцененных российских эмитентов.

В лидерах же снижения оказались акции «Северстали» и ММК, потерявшие чуть более 3%, несмотря на ослабление курса рубля, позитивное для акций всех экспортеров. Эти две бумаги неплохо отскочили с начала недели, и многие среднесрочные инвесторы сочли нынешние цены вполне приемлемыми для начала сокращения среднесрочных позиций по ним.

В ближайшие дни стоит ждать, что своих коллег будет догонять НЛМК, сегодня подросший на 0,4%.

Лучший результат показали малоликвидные акции HeadHunter, выросшие сегодня на 18%, а с середины месяца – на 87%. Прибыль по бумаге лучше зафиксировать.

Техническая картина по российскому рынку акций ухудшается. Индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше отметки 2200 пунктов, следовательно, можно считать, что нисходящий тренд остается в силе.

Некоторые аналитики полагают, что рост рынка в первой половине текущей недели стал следствием притока денег, полученных от закрытых «антикризисных» депозитов, когда банки давали по вкладам около 20% годовых. Не исключено, что этот ручеек начал иссякать, либо значительная его часть пошла на покупку валюты.

Действительно, спекулятивный спрос на доллар увеличивается, чему способствуют те же аналитики, пишущие о скором возрождении бюджетного правила, когда Минфин будет изымать экспортные доходы с рынка и покупать на них валюту «дружественных» стран.

Кроме того, сегодня уплатой налога на прибыль бизнес завершил налоговый период. В конце месяца экспортеры традиционно снижают объем продажи валютной выручки и курс рубля обычно падает. Такой тенденции стоит ждать и сейчас.

Сегодня российская валюта подешевела к доллару на 1,57% до 60,82 руб. за доллар. Если завтра рубль не укрепится, вероятность чего незначительна, то на следующей неделе пара доллар-рубль оправится тестировать на прочность техническое сопротивление 64.