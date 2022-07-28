Аттракцион неслыханной щедрости

Многие иностранные компании, покидая российский рынок на санкционной волне, выплачивают большие отступные своим бывшим сотрудникам. Порой речь идет не только о стандартных двух-трех, но о пяти-семи, как, например, у IKEA, или даже о двенадцати окладах. На первый взгляд такая щедрость кажется не совсем объяснимой с деловой точки зрения, однако у данных выплат есть вполне существенная бизнес-составляющая.

Можно назвать три основные причины, по котором россияне, теряющие работу в силу демаршей зарубежных компаний, получают очень щедрые компенсации. Первая из них относится к области человеческих отношений. Капитализм, как ни странно для некоторых это прозвучит, вполне может иметь человеческое лицо, а не звериный оскал.

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«Действительно, российские компании в лучшем случае выплачивают 2-3 оклада, а в худшем — вынуждают сотрудника уволиться “по собственному желанию”. Зачастую так происходит, когда у организаций сложное финансовое положение. В этом основное отличие, так как иностранные компании уходят из России исключительно по политическим причинам», — рассказал «Эксперту» управляющий партнер международной консалтинговой группы Seitenberg, специализирующейся на менеджменте и разрешении кризисов на сложных рынка, Кирилл Лапин.

«От руководителей западных компаний, у которых есть российские сотрудники, я слышал исключительно хорошие слова о местных специалистах. Им очень жалко терять людей, с которыми они бок о бок работали годами, а то и десятилетиями. Мне сложно представить их агрессию в отношении российских сотрудников», — добавил он.

По словам Кирилла Лапина, как правило, в российском филиале много лет работает один или несколько иностранцев. Многие из них «пустили в России корни», завели семью. Но эти топ-менеджеры после закрытия бизнеса в России вернутся на родину и будут работать в другом подразделении. В тоже время они видят своих соратников, отлично работавших специалистов, которых не могут взять с собой и которые не по своей вине останутся без работы. Поэтому выплаты порой заметно больше необходимого минимума. Тем более, в Европе развита культура социальной ответственности, и такое поведение находится в порядке вещей.

Кстати, наиболее радикальные западные политические «ястребы» не особенно приветствуют данные действия, поскольку это не усиливает социальную напряженность в нашей стране, чего бы им хотелось, а, скорее, купирует ее в зардыше.

Но есть и другие мотивы корпоративной щедрости, лежащие в более практической плоскости. Так, зарубежный бизнес стремиться избежать жалоб работников в контролирующие органы и, соответственно, проблем на выходе, которые могут привести к еще большим потерям.

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«У западных компаний достаточно резервов в России, а фонд оплаты труда – далеко не самая затратная статья расходов. Им нужно нормально закрыть бизнес, а если вы обещаете шикарные условия расставания в 5-10 окладов, то никто точно не будет бунтовать, и компания прекратит работу по плану. “Вытащить” же деньги из России может быть достаточно сложно. И вместо того, чтобы просто списывать активы, лучше выплатить деньги сотрудникам», — указал Кирилл Лапин.

Стоит от метить, что такой подход особенно актуален если компания «уходит, но не совсем», что характерно для значительной части нерезидентов, или рассчитывает в будущем вернуться в Россию.

Ну а третья причина — стремление избежать негативного «пиара» на родине. «Уход “по-английски” может привести к протестам. Люди будут собираться семьями у входа в компанию и жаловаться журналистам, что у них нет денег на еду. Если эти кадры покажут в Европе, то у компании будет серьезный репутационный ущерб», — констатировал управляющий партнер Seitenberg.

Парадоксально, но по «торгующимся» на бирже компаниям ударить может не только «неуход» из проводящей спецоперацию на Украине РФ, но и уход отсюда «по-плохому». Усилить негативный для репутации эффект может тот факт, что на Западе, как ни странно, далеко не все даже сейчас, под беспрецедентным напором пропаганды, относятся к России и, тем более, к россиянам плохо. Расчеловечить нашу страну и ее граждан все-таки не получается. Тем более, на фоне собственных проблем в экономике.

В тоже время хотелось бы отметить, что, если отечественному бизнесу и госкомпаниям в нынешней ситуации и стоит чему-то поучиться у зарубежного, так это как раз умению даже испытывая колоссальные проблемы дорожить кадрами, сохраняя их лояльность после вынужденных сокращений, и относится к работникам, трудившихся на благо компании, максимально ответственно. Такую стратегическую линию поведения имеет смысл воспринимать не как «аттракцион», а как хороший тон.

Речь тут идет, конечно, не о «золотых парашютах» для топ-менеджеров госкорпораций, на которые массы реагируют с истинно «пролетарской ненавистью», а о выплатах добросовестным рядовым сотрудникам. В противном случае очень многие люди на контрасте будут априори негативно настроены не только к отечественным работодателям, но и к государству в целом, что создаст «прекрасную» почву для формирования условной «пятой колонны» на низовом уровне. А это, естественно, не добавит России ни экономической, ни политической устойчивости в период глобальных катаклизмов.