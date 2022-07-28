США отправили аианосную группу в сторону Тайваня

К берегам Тайваня, похоже, движется ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Авианосец с кораблями сопровождения, включая ракетные эсминец и крейсер, вышел из Сингапура и двинулся на север в Южно-Китайское море, сообщает гонконгское издание South China Morning Post на основании данных пекинского аналитического центра South China Sea Strategic Probing Initiative. Цель и конечный пункт похода ударной группы американских военных кораблей не сообщается, но вероятнее всего это Тайваньский пролив. Известно также, что приблизительно в это же время в Тайбэй может заехать собравшаяся в начале августа в рабочую поездку по странам Дальнего Востока спикер Палаты представителей Конгресса США 82-летняя Нэнси Пелоси.

Судя по усилению ВВС КНР в районе Тайваньского пролива готовится к потенциальному визиту Пелоси и «Рейгана» и Пекин. МИД КНР открыто заявил об ответных «силовых» мерах, в том числе даже о создании над мятежным островом бесполетной зоны, чтобы не пропустить самолет с Пелоси.