США отправили аианосную группу в сторону Тайваня

К берегам Тайваня, похоже, движется ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Авианосец с кораблями сопровождения, включая ракетные эсминец и крейсер, вышел из Сингапура и двинулся на север в Южно-Китайское море, сообщает гонконгское издание South China Morning Post на основании данных пекинского аналитического центра South China Sea Strategic Probing Initiative. Цель и конечный пункт похода ударной группы американских военных кораблей не сообщается, но вероятнее всего это Тайваньский пролив. Известно также, что приблизительно в это же время в Тайбэй может заехать собравшаяся в начале августа в рабочую поездку по странам Дальнего Востока спикер Палаты представителей Конгресса США 82-летняя Нэнси Пелоси.
Судя по усилению ВВС КНР в районе Тайваньского пролива готовится к потенциальному визиту Пелоси и «Рейгана» и Пекин. МИД КНР открыто заявил об ответных «силовых» мерах, в том числе даже о создании над мятежным островом бесполетной зоны, чтобы не пропустить самолет с Пелоси.
Нэнси Пелоси считается третьим лицом в американской политике. Именно она может стать хозяйкой Белого дома в случае невозможности исполнения обязанностей президента США Джозефом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Не удивительно, что китайцы, которые всегда очень внимательно следят иностранными гостями, приезжающими на Тайвань, отреагировали на возможный приезд Нэнси Пелоси так резко. Китай предупредил о невозможности визита Пелоси на Тайвань и возложил на Вашингтон всю вину за возможные последствия этого явно провокационного, по мнению Пекина, шага.
В Пекине считают Тайвань отколовшейся провинцией КНР и настаивают на том, что скорее рано, чем поздно он военным или мирным путем все же вернется в состав материкового Китая. Почти все страны, включая США, признают разработанную в Пекине политику Одного Китая, согласно которой Тайвань принадлежит КНР. Дипломатические отношения с Тайванем или, как он официально называется, Китайской Республикой, поддерживают лишь 12 небольших государств, главным образом, в Тихом океане и Карибском море.
Вероятно, одной из тем телефонного разговора, который должен состояться в ближайшие часы между Джо Байденом и Си Цзиньпином, будет визит Нэнси Пелоси, о котором она сама, кстати, официально еще не объявила. Президент Байден относится к ее возможной поездке отрицательно и считает ее «плохой идеей». Правда, он и здесь снял с себя ответственность и подчеркнул, что плохой идеей поездку считают в Пентагоне. Если она все же прорвется на Тайвань, то станет самым высокопоставленным американским политиком на острове за последние четверть века, с 1997 года. Она уже собиралась посетить Тайвань в апреле, но отменила поездку после того, как ее ПЦР-тест дал положительный результат. По словам самой Пелоси, цель ее визита – показать, что США поддерживают Тайвань, однако скорее всего главная причина – промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, которые демократы скорее всего проиграют.
Американские «ястребы» визит Нэнси Пелоси на Тайвань поддерживают, а вот военные, которые нередко занимают более трезвую и взвешенную по сравнению с политиками позицию по многим важным вопросам, выступают против того, чтобы провоцировать Китай.
Момент для визита выбран не очень удачно. Отношения между Пекином и Тайбэем, подстрекаемым Вашингтоном к сопротивлению, в последние месяцы вновь обострились. Достаточно сказать, что сейчас вооруженные силы острова проводят учения по отражению атаки агрессора, которым, естественно, считается материковый Китай.