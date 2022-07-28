Автопром проехал нижнюю точку

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), производство легковых автомобилей в РФ по итогам января-июня 2022 года упало по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 61,8% и достигло 281 тысячи штук. В июне падение производства составило 89% в годовом выражении, до 13,42 тысяч штук. При этом относительно мая 2022 года выпуск автомобилей в июне вырос в 3,6 раза.

За 6 месяцев было произведено 70,4 тыс. грузовых автомобилей, что на 17,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС. В июне выпуск грузовиков упал на 40%, до 10,34 тысяч штук (+36,5% к маю 2022 года).

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Месяц месяцу рознь

В январе — июне 2022 года также было выпущено 5,8 тысяч автобусов массой более 5 тонн, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в июне производство уменьшилось на 23,5% по сравнению с июнем прошлого года, до 1,031 тысячи штук, но выросло на 11,1% относительно мая 2022 года.

Производство автобусов массой менее 5 тонн в июне снизилось на 43,1% относительно июня 2021 года, до 1,35 тысячи штук (в 3,9 раз больше, чем в мае 2022 года). Всего за первое полугодье было выпущено 5,3 тысячи таких автобусов, что на 38,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Статистика по выпуску новых автомобилей за первое полугодие действительно слабая, если сравнивать ее с прошлым годом, но ситуация по месяцам очень разная, отметил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». В январе и феврале все было хорошо, но в апреле начался спад, достигший пика в мае, а с июня пошло резкое восстановление.

Рост производства связан с изменением логистических цепочек, решением вопросов с комплектующими, пояснил эксперт. Стоять в простое не выгодно для предприятий, надо работать и выпускать те модели, которые получается. «АвтоВАЗ» в этом отношении является самым ярким примером. Фактически завод выбросил все недостающие комплектующие и собирает упрощенные модели из того, что есть. Но даже на такие модели будет спрос. Меньший спад производства коммерческого транспорта связан в первую очередь с государственной поддержкой, оказанной отраслям и увеличенным запасам комплектующих.

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Китайцы снижают цены

Российский авторынок падает почти год подряд, а последние 3 месяца переживает почти пятикратное снижение объемов продаж, рассказал «Эксперту» заместитель главы трайба Автофинанс «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Александр Потапов. Главные причины остаются прежними — отсутствие необходимого рынку количества товара и высокие цены.

Рыночное регулирование параметров «спрос-цена-предложение» все это время происходило с большим опозданием. Многие дилеры искусственно продолжали растягивать зимние запасы машин с одной лишь целью — сохранить бизнес по продаже новых автомобилей на несколько лишних месяцев.

К положительным тенденциям в сегменте автобизнеса стоит отнести стабилизацию рубля, снижение цен у ведущих китайских марок и рост рынка автокредитования, в частности возобновление госпрограммы, отметил эксперт.

Во второй половине года правительство обещает простимулировать спрос на 20,7 млрд рублей. Деньги пойдут на льготные кредиты, лизинг, поддержку газомоторной техники и электромобилей. Это должно помочь продать порядка 80 тысяч автомобилей. При этом большинство автозаводов продолжает простаивать, добавил Александр Потапов.

В июле российский автопром продолжил перестройку, а китайские бренды — экспансию, периодически решая возникающие логистические проблемы. При этом схема параллельного автоимпорта потребует принятия ряда законодательных инициатив.

Всего в аналогичном месяце 2021 года в РФ было реализовано чуть больше 130 тысяч новых автомобилей. В нынешних условиях рынку к тем же объемам, естественно, не подобраться. Факторов, которые бы смогли поспособствовать ежемесячным продажам в нашей стране 40-50 тысяч машин, по-прежнему слишком мало, заключил эксперт.