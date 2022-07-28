Что необходимо знать о мягких ПВХ окнах?

Они отличаются эргономичностью, высоким качеством, доступной ценой и долгим сроком службы. С помощью мягких окон можно эффективно защитить помещение от непогоды, дождя и снега, низких температур.

Где применяются мягкие ПВХ окна?

Мягкие окна ПВХ обычно не используются для установки в квартирах, частных домах и офисах. Такие изделия будут уместны при остеклении веранд, террас, балконов в частных домах. Кроме этого, мягкие окна широко применяются в беседках, позволяя создать уютное и комфортное пространство, которое будет надежно защищено от непогоды и сквозняков.

Пригодятся мягкие окна и владельцам уличных ресторанов и кафе. С их помощью можно организовать комфортные условия для посетителей, которые смогут сидеть за столиками и не боятся непогоды. В результате ваше заведение станет более популярным, ведь вы создадите для посетителей комфортную среду, что обязательно будет оценено по достоинству.

Основные особенности мягких окон

При производстве мягких окон применяется специальная ткань из поливинилхлорида, которая обладает толщиной в 700 мк. Данный материал имеет несколько преимуществ:

высокая прочность;

эластичность;

износостойкость;

устойчивость на разрыв.

Мягкие ПВХ окна способны эффективно противостоять порывам шквального ветра. Благодаря своим высоким техническим характерам, им не страшны температурные колебания. Что касается эксплуатационного срока мягких окон, то он может достигать более 20 лет при условии бережного отношения.

При транспортировке такие окна не занимают много места и не требуют привлечения специализированной техники для перевозки. Монтаж и демонтаж мягких окон можно выполнять собственными силами.

Преимущества мягких ПВХ окон

Мягкие окна из ПВХ обладают большим количеством преимуществ, среди которых можно выделить:

доступная цена (гораздо ниже, чем у обычных стеклянных окон);

высокая светопроницаемость;

надежная защита от непогоды, насекомых, пыли и грязи;

несложный монтаж;

экологичность;

прочность, надежность и долговечность.

Мягкие окна ПВХ не разбиваются, поэтому считаются наиболее безопасными для использования при остеклении террас, веранд и уличных кафе.