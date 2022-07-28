Для акций в США и Европе лучшие новости – плохие

По предварительной оценке Минторга США, ВВП страны упал во II квартале на 0,9% в годовом исчислении после снижения на 1,6% в первые три месяца года. В ряде стран два квартала падения подряд принято называть рецессией. Многим это кажется общепринятым, однако у американцев – другой подход.

За датировку экономических циклов здесь отвечает NBER (National Bureau of Economic Research), которое пользуется более сложными определениями. Участвующие в этой работе экономисты даже не говорят, что смотрят на ВВП – прежде чем объявить рецессию они стараются убедиться в значительном снижении активности, распространившемся на всю экономику. Это занимает многие месяцы.

Сейчас появлению такой уверенности мешают довольно сильные данные с рынка труда. Так что даже председатель ФРС Джером Пауэлл, заявивший в среду о неверии в то, что США уже вступили в рецессию, вполне может оставаться при своем мнении.

Другое дело, что после 1948 года еще не было случаев снижения ВВП два квартала подряд, которые, спустя какое-то время NBER не объявило бы рецессией. Но сейчас в дискуссиях о ее наличии присутствует аргумент о том, что после пандемии все в мире стало по-другому. И если накануне оптимисты говорили, что спад ВВП в I квартале был случайностью и не повторится, то теперь они заявляют: «Да, падение было, не отрицаем, но это не рецессия».

Президент США Джо Байден даже собрал журналистов, чтобы прояснить этот вопрос гражданам, многие из которых, опираясь на свои ощущения, видят вокруг не то, что надо. Июльский опрос Morning Consult/Politico показал: 65% избирателей, в том числе 78% республиканцев, считают, что экономика уже находится в рецессии.

Байден, передает Reuters, рассказал прессе о ряде своих экономических достижений – в том числе о рынке труда, где продолжается рост числа рабочих мест. «Мне это не кажется рецессией», — сообщил он в конце выступления.

Фондовый рынок, впрочем, в эти антиномии не играет. Здесь многие уверены, что экономический спад сейчас или, в крайнем случае, в обозримом будущем (и не только в США, но и в Европе) – это данность, при том, что ВВП еврозоны в I квартале все еще был в заметном плюсе. Данные из США такое мнение только укрепили.

«Я думаю, что это все – просто игра в семантику. Траектория экономики явно ниже, независимо от того, будем ли мы определять это как рецессию или нет, – говорил в четверг CNBC директор по инвестициям Bleakley Advisory Group Питер Буквар. – Во всяком случае, третий квартал продемонстрирует дальнейшую слабость. Таким образом, у нас может быть сокращение ВВП три квартала подряд. Означает ли это технически, что мы находимся в рецессии?»

И как бы странно это ни звучало, но именно поэтому европейские и американские фондовые индексы, первоначально отреагировавшие на эти данные снижением, вскоре вернулись к росту. Широко распространилось мнение о том, что теперь и ФРС, и ЕЦБ просто вынуждены будут замедлить или даже остановить процесс ужесточения денежно-кредитной политики.

Пусть даже это произойдет не сразу – коль скоро чиновники живут в мире фантазий, – но если на самом-то деле, как верит часть рынка, рецессия уже идет, то реальность неизбежно достучится до сознания и Джерома Пауэлла, и Кристин Лагард. Ведь будет новая плохая статистика, а рекордная инфляция на фоне охлаждения экономики тоже начнет снижаться.

Другое дело, что это может быть заблуждением. И не столько в части экономического спада, сколько в отношении темпов роста цен. Они могут слишком долго оставаться очень высокими. В этом случае есть шанс, что рост ставок продлится дольше, чем ждет рынок, а рецессия будет глубже. Есть вариант и со стагфляцией, что тоже не слишком хорошо для фондового рынка.

Но пока германский DAX, терявший на минимуме дня 0,6%, закрылся в плюсе на 0,9%, а, например, французский CAC 40, снижавшийся на 0,3%, завершил торги ростом на 1,3%. Американские фондовые индексы, начинавшие день с падения, к вечеру тоже были уже в заметном плюсе: Nasdaq Composite прибавлял 0,8%, а S&P 500 и Dow Jones Industrial Average – примерно по 1,1%.

