Эксперт: импорт нерусифицированных устройств не станет проблемой

«Многие пользовательские устройства, продаваемые в других странах и предназначенные непосредственно для них, поддерживают русский язык. Поэтому при пользовании ими проблем не возникнет, если мы говорим о телефонах, планшета», — сообщил «Эксперту» директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

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«Сложнее — с компьютерами и клавиатурой, — говорит он, — но и эту сложность при желании можно обойти при помощи виртуальной клавиатуры или покупки отдельной клавиатуры на кириллице. Ее тоже можно завезти из-за границы».

Эксперт заметил, что на данный момент на рынке прослеживается некоторая «путаница» как с ценами, так и со схемами продаж, в том числе в связи с теми нововведениями, что принесло с собой разрешение параллельного импорта. Необходимость русификации может «прибавиться» к финальной цене устройства, но тем не менее, конечно, не станет решающим фактором его стоимости.

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«В большей степени сейчас стоимость устройств различается в зависимости от поставщиков. Однако, со временем все это нормализуется, процессы выправятся, цены выровняются как между собой, так и по отношению к аналогам в странах-производителях. И, как мы ожидаем, в рознице товары будут стоить максимум на 10% дороже, чем те же продукты за рубежом. Но всегда нужно помнить, что у них не будет гарантии. И если что-то пойдет не так, расплачиваться в итоге придется пользователям, увы», — заключил Федор Музалевский

Работа для местных умельцев

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец уверен, что отсутствие лицензии, необходимость «русификации» устройств и их подорожание на 10% не снизит спрос на технику среди населения России.

«Такие проблемы вряд ли кого-то напугают. В 1990-е годы подобная ситуация была нормальной. На территорию страны поставлялось все, что угодно, включая нерусифицированные компьютеры. И да, были умельцы, которые просто рисовали буковки», — заметил он.

В условиях отсутствия на рынке авторизованного дилера работы по ремонту устройств также могут взять на себя локальные сервисы. Таким образом, техника, пришедшая в рамках параллельного импорта, становится потенциальным клиентом местных специалистов.

«Пока они справляются. Сегодня, например, починить компьютер даже той компании, которая ушла с рынка России, не составляет проблем. То есть мы возвращаемся назад в части сервиса и ремонта техники. При этом в 1990-е подобная среда работала очень хорошо. С одной стороны, у ремонтников и людей, которые занимаются “серым” импортом была работа. С другой стороны, население получало технику. И переход на авторизованные поставки в свое время этот бизнес убил, многие потеряли работу. Сейчас они ее себя возвращают», — дополнил Алексей Зубец.

Эксперт полагает, что население будет готово к подобной системе обслуживания техники и продолжит ее активно приобретать. Учитывая, что риски, которые могут возникнуть у покупателя, совсем невелики.

«Клиенту нужно, чтобы у него был работающее устройство. И получается, как в том анекдоте: "Вам "шашечки" или ехать?" Если "ехать", то, пожалуйста, вариант предоставления техники есть», — заключил он.