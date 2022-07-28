В Берлине оценили зависимость от российских энергоносителей в 180 миллиардов евро

Правительство Олафа Шольца в среду, 27 июля, утвердило создание Климатического и трансформационного фонда в размере 177,5 млрд евро (приблизительно 180 млрд долларов), который частично будет направлен на ослабление зависимости Германии от российских энергоносителей. Проект закона ушел для утверждения в бундестаг. Судя по планируемой продолжительности существования этого фонда, сообщает Bloomberg, в Берлине рассчитывают избавиться от зависимости от российских газа, нефти и угля к 2026 году.

В правительстве ФРГ рассматривают этот специальный фонд, как главное орудие модернизации немецкой экономики и как инструмент финансирования защиты климата. Миллиарды евро из фонда пойдут на изменения в поставках энергоносителей, на проекты по декарбонизации экономики, на развитие водородного сектора в энергетике и т.д.

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Министр финансов Кристиан Линднер считает, что развитие возобновляемых источников энергии обрело новый смысл и важность после 24 февраля, когда Россия начала на Украине специальную военную операцию. Россия, подчеркивают в Германии, за время ее проведения несколько раз сокращала поставки энергоносителей на Запад и, в первую очередь, природного газа в Германию. В Москве действия «Газпрома» объясняют техническими причинами (профилактические работы на газопроводе «Северный поток 1» и необходимость в ремонте турбин на компрессорной станции «Портовая»). На Западе и, в частности, в Берлине их считают местью за антироссийские санкции, в которых активно участвует и Германия.

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«Специальный Климатический и трансформационный фонд – один из наиболее эффективных финансовых инструментов для защиты климата и экономической модернизации нашей страны»,- заявил на пресс-конференции в Берлине Кристиан Линднер.

Как пишут немецкие СМИ, средства Климатического и трансформационного фонда планируется также направлять на строительство инновационных энергетических объектов. На повышение эффективности немецкой энергетики будет направлено 16,9 млрд евро.

На повышение энергетической эффективности старых зданий только в следующем году будет направлено 35,4 млрд евро, причем, около двух третей этой суммы планируется потратить в наличных деньгах. Всего же на эти цели за три года планируется выделить 56,2 млрд евро.

Не забыли в ведомстве министра экономики ФРГ Роберта Хабека и о развитии электромобилей. На электрификацию немецкого автопрома, одной из главных отраслей промышленности Германии, и, в первую очередь, на расширение сети зарядных станций предполагается направить 5,6 млрд евро. Однако субсидии на приобретение электромобилей, огорчили поклонников «чистых» автомобилей в Минэкономики ФРГ, через два года прекратятся. В следующем году на эти цели предполагается выделить 2,1 млрд евро, а в 2024 – 1,3 млрд евро.

«С учетом миллиардных прибылей автопроизводителей,- объяснил Кристиан Линднер,- необходимости в таких субсидиях больше нет».

В аналитическом исследовании, недавно выполненном консалтинговой фирмой Prognos для банка KfW, говорится, что для достижения поставленных правительством ФРГ задач по созданию безуглеродной энергетики к 2045 году понадобится почти полтриллиона евро. В сумме же инвестиции в чистую экономику, включая домохозяйства и компании, оценивались в конце прошлого года в исследовании Prognos, Nextra Consultung и NKI в 5 трлн евро.

