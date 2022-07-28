ФРС зажгла огонь на рынках. Как долго продлится эйфория

Решение было ожидаемо, почти все эксперты, опрошенные Bloomberg прогнозировали именно такой исход. Да и доходности трехлетних векселей Казначейства США - наиболее точный индикатор рыночных ожиданий - стабильно уже две недели торговались на уровне 2,5%, так что сомнений не было.

Впрочем, главное для рынков было услышать, как будет действовать ФРС до конца года - ведь экономические данные выходят порой не просто слабые, а пугающие, а повышение ставок лишь добивает и без того ослабшую экономику. Проще говоря, чем раньше Федрезерв даст сигнал, что беспокоится о состоянии экономики, тем лучше для инвесторов.

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Впрочем, председатель ФРС Джером Пауэлл в очередной раз заявил, что не видит признаков рецессии и отметил сильный рынок труда. Более того, он допустил еще одно большое повышение ставки на предстоящий до конца года заседаниях. Кроме того, он отметил приверженность борьбе с инфляцией.

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К его уверенности в очередной раз есть вопросы. Долговой рынок уже около месяца торгуется в инверсии, то есть доходности длинных облигаций - ниже коротких. Причем разница в ставках максимальная с 2000 года. И этот индикатор почти никогда не ошибается. Кроме того, 3-месячные бумаги торгуются почти с такой же доходностью, что и десятилетки, что само по себе говорит о крайне тяжелом положении дел.

Ну и по рынку труда есть некоторые нестыковки. Если смотреть на отчет по рынку труда, то там цифры действительно достаточно сильные и прирост рабочих мест впечатляет. Однако, если смотреть тренд в числе заявок на пособие по безработице, то там совсем другая картина и она не впечатляет. Как, впрочем, и последние данные: на прошлой неделе заявки на пособие по безработице в США подскочили до максимума с ноября 2021 года, а количество американцев, впервые обратившихся за пособием увеличилось на 7 тысяч и достигло 251 тыс. человек.

Впрочем, главным для рынков стало заявление Пауэлла о том, что Федрезерв ждет, что инфляция в ближайшие месяцы начнет снижаться.

Джером Пауэлл, председатель ФРС США:

“В ближайшие месяцы мы ожидаем увидеть убедительные доказательства того, что инфляция снижается. Это будет означать ее постепенное возвращение к 2 процентам. Мы ожидаем, что темпы повышения ставок Комитетом по операциям на открытом рынке будут соответствующими”.

Судя по всему, председатель пытается не повторить апрельской ошибки, когда сверхжесткие высказывания в итоге привели к обвальному падению стоимости всех основных активов.

И тем не менее,похоже, именно эта фраза стала катализатором мощного ралли на рынке акций.

Высокотехнологичный Nasdaq вырос сразу на 4%, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,5%. Таким образом рынок выразил надежду, что Федрезерв откажется от приверженности чрезмерному ужесточению. К слову, на рынке ставок резко снизились ожидания еще одного повышения ставки на 75 пунктов до конца года, а на следующий год трейдеры теперь ждут активного смягчения политики.

Впрочем, надежды эти могут вскоре рухнуть. Как это было после предыдущих двух заседаний, когда ралли вскоре сменялось медвежьим рынком.

Это может произойти, например, в случае бурного роста цен на сырье, в первую очередь цен на нефть,а вслед за ними и цен на бензин. К слову, цены на природный газ в США только за последний месяц прибавили почти 50%.