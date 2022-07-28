«Кенгуру» прыгает, даже когда падает

Австралийский доллар и доходность гособлигаций страны-эмитента снизились после того, как индекс потребительских цен оказался несколько ниже ожиданий. Это немного ослабило давление на рынки, ожидающие повышения ставок со стороны Резервного банка Австралии в начале августа. При этом курс национальной валюты находится под сильным влиянием американского доллара и негатива со стороны ослабленного коронавирусом Китая – главного экономического соседа острова-материка.

Впрочем, аналитики банковской группы Австралии и Новой Зеландии (ANZ) в своем последнем аналитическом отчете заявили, что данные по инфляции в Австралии за второй квартал не меняют их мнение о повышении ставки Резервным банком Австралии (РБА) на 50 б.п. в августе.

«Индекс потребительских цен Австралии во втором квартале оказался ниже наших ожиданий: базовая инфляция составила 6,1% г/г, а очищенная средняя – 4,9% г/г. Похоже, что мы проходим пик квартальной инфляции, но это высокий пик, с которого нужно спускаться, так как квартальный результат в годовом исчислении составил 7,4% для базовой инфляции и 6,1% для очищенной средней, – сообщили в ANZ. – Мы ожидаем повышения ставки на 50 б.п. Целевая денежная ставка по-прежнему находится значительно ниже нейтрального уровня по оценкам РБА, и мы ожидаем, что на рынке труда продолжит сокращаться рабочая сила. Это побудит РБА поднять денежную ставку выше нижней границы нейтрального диапазона. Таким образом, мы сохраняем наш прогноз на конец года на уровне 3,35%».

Некоторые доллары тоже плачут

Австралийский доллар заметно пострадал в этом году из-за замедления деловой активности бизнеса, отмечает Сергей Усков со-основатель Aravana MFO. Предприятиям и компаниям удалось сохранить рабочие места, но в остальном ситуация выглядит сложной. Это связано с весенними китайскими локдаунами – Китай, несмотря на все противоречия, остается ключевым торгово-экономическим партнером Австралии – и общемировым спадом.

У «оззи» есть сильная сторона: Резервный банк Австралии следует глобальному тренду на повышение ставок, защищает финансовую систему и вообще выглядит прогрессивным на фоне мировых ЦБ. Рисками являются спад экспорта, высокие цены на энергоносители и напор доллара США. С точки зрения технического анализа, указывает эксперт, на дневном графике пара AUD/USD достигла цели коррекционного роста 0,7000 и может спуститься к 0,6900 для охлаждения. Среднесрочно инструмент остается под давлением и способен вернуться к 0,6675, если внешний фон ухудшится, а давление американской валюты возрастет.

Австралийский доллар участники валютного рынка называют «кенгуру», напоминает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оправдывая своё прозвище, валюта только за 27 июля сильно «подпрыгнула» к американскому доллару с 0,6900 выше 0,7000 – почти на 1,5%. И сохраняет этот уровень в первой половине дня четверга. Но всё же основной вклад в такой подскок внёс не сам австралиец, а его заокеанский «тёзка». Доллар к основным валютам снизился по индексу USDX c 107,3 пункта к 106 пунктам. Это, уверен эксперт, реакция на итоги главного события месяца для рынков – заседания ФРС США в среду. Регулятор предсказуемо повысил свою процентную ставку с 1,75% до 2,5%. Увеличение до такого уровня было наиболее вероятным и заранее закладывалось в цены. Поэтому совпадение с ожиданиями привело не к росту, а к ослаблению «зелёного». В том числе и к австралийцу. Предположение об относительной осторожности ФРС, которая не станет задирать ставку до обсуждавшихся 2,75%, уже с середины июля ослабляло доллар. Пара AUD/USD поднималась с 14 июля от уровня 0,6680.

Остановится ли её рост? В течение дня четверга на валюту может повлиять новая важная статистика – данные по ВВП США за II квартал, отмечает Гойхман. Предполагается, что он поднялся на 0,5% после снижения в предыдущем периоде на 1,6%. Данные лучше или хуже такого прогноза будут способствовать, соответственно, ослаблению или укреплению «кенгуру» наряду с иными валютами. В течение дня наиболее вероятный диапазон движения AUD/USD : 0,6960 – 0,7020.

В пятницу определённое воздействие на австралийца способны оказать данные по индексу цен производителей в стране. Увеличение показателя может быть воспринято позитивно для котировок этой валюты.

Но нужно признать, добавляет Марк Гойхман, что в среднесрочной перспективе до конца года американец имеет более высокие шансы на укрепление. Ведь ФРС продекларировала дальнейшее повышение ставок и продажу ранее купленных облигаций. Таким образом, полагает аналитик, усиление AUD/USD в последние недели – всего лишь коррекция к основному нисходящему тренду, сфомировавшемуся ещё в феврале 2021 года. Его продолжение может на конец года привести пару к уровням 0,6500–0,6600.



