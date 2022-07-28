Китайский центробанк направит триллион юаней на спасение строительного сектора

В Пекине оценили окончание строительства недостроенного жилья в стране в 1 трлн юаней (148 млрд долларов). Власти, пишет Financial Times, вознамерились ликвидировать долгострой. Правительство хочет убить двух зайцев одним выстрелом: попытаться восстановить работу погрязшего в многомиллиардных долгах строительного сектора, еще совсем недавно бывшего главным локомотивом стремительного развития китайской экономики (на него приходится ок. трети всей экономики КНР); а также успокоить недовольство миллионов покупателей жилья, оплативших жилье, но по разным причинам до сих пор его не получивших. Власти по-прежнему, как огня, боятся социальной нестабильности в Поднебесной. Между тем, обманутые покупатели не только выходят на демонстрации протеста, но и отказываются платить ипотеку, угрожая, таким образом, банковской системе.

Множество строительных компаний в Китае объявили дефолт как по внутренним, так и по внешним долгам после того, как Пекин ужесточил в прошлом году контроль над выдачей кредитов. Затянувшийся кризис в строительном секторе вместе с локдаунами, вызванными коронавирусной пандемией, привели к тому, что рост второй экономики планеты во втором квартале составил всего лишь 0,4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. То есть экономика прекратила расти.