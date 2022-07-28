Китайский центробанк направит триллион юаней на спасение строительного сектора

В Пекине оценили окончание строительства недостроенного жилья в стране в 1 трлн юаней (148 млрд долларов). Власти, пишет Financial Times, вознамерились ликвидировать долгострой. Правительство хочет убить двух зайцев одним выстрелом: попытаться восстановить работу погрязшего в многомиллиардных долгах строительного сектора, еще совсем недавно бывшего главным локомотивом стремительного развития китайской экономики (на него приходится ок. трети всей экономики КНР); а также успокоить недовольство миллионов покупателей жилья, оплативших жилье, но по разным причинам до сих пор его не получивших. Власти по-прежнему, как огня, боятся социальной нестабильности в Поднебесной. Между тем, обманутые покупатели не только выходят на демонстрации протеста, но и отказываются платить ипотеку, угрожая, таким образом, банковской системе.
Множество строительных компаний в Китае объявили дефолт как по внутренним, так и по внешним долгам после того, как Пекин ужесточил в прошлом году контроль над выдачей кредитов. Затянувшийся кризис в строительном секторе вместе с локдаунами, вызванными коронавирусной пандемией, привели к тому, что рост второй экономики планеты во втором квартале составил всего лишь 0,4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. То есть экономика прекратила расти.
Главный китайский банк – Народный банк Китая (PBoC) выдаст государственным коммерческим банкам кредиты на 200 млрд юаней под низкую процентную ставку ок. 1,75% в год. Эти банки будут выдавать кредиты строительным компаниям уже по рыночным ставкам для рефинансирования недостроенных проектов. В правительстве Ли Кэцяна надеются, что коммерческие банки, кроме кредитов PBoC, привлекут еще собственные средства на 800 млрд юаней и доведут суммарный объем кредитования программы ликвидации долгостроя до 1 трлн юаней. Однако вся схема будет иметь шансы на успех, считают специалисты, лишь при условии, что строители сумеют произвести достаточные денежные потоки от продажи или сдачи в аренду еще не проданных квартир, чтобы рассчитаться по новым кредитам.
Между тем, продажи квартир в городах третьего уровня по численности населения, где и находится львиная доля долгостроя, в июле сократились более чем на треть по сравнению с июлем 2021 года несмотря на то, что местные власти пытаются всячески повысить интерес покупателей. Кстати, сами обманутые покупатели в своей массе относятся к созданию центробанком нового фонда скептически.
По данным Everbright Bank, китайские строители заморозили строительство 8 млн жилых домов. Для завершения их строительства, подсчитали в столичном банке, необходимы 2 трлн юаней. Задержки заставили нетерпеливых покупателей жилья из более чем 300 недостроенных домов объявить в соцсетях о том, что они прекращают выплаты по закладным до возобновления строительства. Кстати, всего две недели назад платить ипотеку отказывались обманутые дольщики 200 недостроенных домов.
Ситуация застала власти врасплох.
«В задержках со сдачей жилья нет ничего нового,- прокомментировал FT ситуацию Рори Грин, главный экономист по Китаю в лондонской компании TS Lombard.- Удивляет очень высокая скорость, с которой развивается проблема. Справиться с ней центральным властям будет нелегко. С другой стороны, необходимо помнить о социальной стабильности».
Еще один вызов программе ликвидации долгостроя заключается в высоком уровне долгов, уже вызванных замороженными проектами. Строительные компании Поднебесной во главе с China Evergrande Group отказались платить проценты кредиторам, после чего остановили строительство.
Еще одна проблема – компании, производящие строительные материалы, сейчас не хотят ждать месяцами денег за отгруженные материалы и требуют от строителей полной предоплаты.