Командующий ЧФ сообщил о завоевании господства в Азовском море

Россия в ходе спецоперации на Украине получила контроль над Азовским морем и над северо-западной частью Черного моря. Об этом заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня ВМФ. Его поздравление опубликовано на сайте Минобороны.

Статья по теме: Минобороны запустило паромную переправу из Ейска в Мариуполь «Боевая деятельность Черноморского флота в ходе СВО позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря»,— заявил адмирал. По словам командующего ЧФ РФ, в ходе спецоперации корабли и авиация флота «ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага» и поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск. «Сегодня воины-черноморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине, доказывая, что они являются достойными наследниками боевой славы поколения победителей в Великой Отечественной войне, продолжателями их миссии по искоренению нацизма», — подчеркнул Игорь Осипов.

