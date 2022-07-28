Минобороны сообщило последние новости о ходе спецоперации России на Украине

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 28 июля сообщил оперативные новости о ходе специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Согласно его данным, за последние сутки ВС РФ ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС РФ по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Артёмовск уничтожили до 70 человек личного состава и более 5 единиц бронетехники противника.

Кроме того, поражено 9 пунктов управления ВСУ, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки (ДНР), 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки (Запорожская область), 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское (Херсонская область), а также живая сила и военная техника в 173-х районах.

Также уничтожено 6 складов боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка (ДНР), Терновка и Жовтневое (Николаевская область).

В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи РСЗО «Ураган» в районе населённого пункта Красный Октябрь, батарея РСЗО «Град» и артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б» в районе Северска.

Подавлено 5 артиллерийских взводов орудий Д-20 и 9 артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населённых пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Водяное, Георгиевка и Крестище (ДНР), Кульбакино, Прибужье и Доброе (Николаевская область), а также Светличное и Старая Гнилица (Харьковская область).

Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено 3 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Каменка (Харьковская область), Ясиноватая и Старомихайловка (ДНР). Российская ПВО за сутки также перехватила 2 снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в ДНР и 9 снарядов РСЗО «Ураган» в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

В районе населённого пункта Тополиное (Херсонская область) благодаря ударам высокоточного оружия ВКС РФ по боевым позициям ВСУ полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады украинской армии. Только за истекшие сутки ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения. Помимо этого, в районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35С ВКС РФ уничтожена украинская пусковая установка ЗРК С-300.

Ранее «Эксперт» писал, что 27 июля Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации высокоточным оружием ВКС РФ на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» были уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, в результате чего потери противника составили до двухсот человек.

Кроме того, была полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ.

