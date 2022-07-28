Московское предприятие «Доза» выпустило более 1 тыс. экспертов по радиации

Более тысячи человек за 15 лет прошли профессиональную переподготовку и получили дипломы в области радиационной безопасности базе собственного учебно-методического центра московского предприятия «Доза». Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Научно-производственное предприятие (НПП) «Доза» основано в 1991 году, разрабатывает и производит системы радиационного контроля. Среди продукции компании – оборудование для атомной энергетики, промышленности, медицины, мониторинга окружающей среды, обеспечения безопасности и научных исследований.

«Наращивание экономического и промышленного потенциала города напрямую зависит от развития профессиональных компетенций специалистов. Производитель приборов для измерения ионизирующих излучений уже 15 лет проводит образовательные курсы на площадке собственного центра. За это время предприятие обучило более тысячи экспертов, способных обеспечивать радиационную безопасность нашей страны», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

С 2007 года «Доза» ведет образовательную деятельность: помимо профессиональной переподготовки проводит также курсы повышения квалификации по основам радиационной безопасности и контроля, метрологии и экологии. За 15 лет выдано более 12 тысяч соответствующих удостоверений.

«После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в стране стали уделять особое внимание контролю радиационной обстановки, а экспертов в этой области катастрофически не хватало. На лекциях, которые читали ведущие специалисты компании, присутствовали слушатели со всей России. Сначала учебные курсы проводились один-два раза в год, но интерес был высоким, поэтому в 2007 году был создан учебный центр “Контроль и безопасность”», – рассказал генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев.

Кроме этого, преподаватели проводят практикумы по работе с оборудованием для радиационных измерений, например, в атомной промышленности или с рентгеновскими аппаратами медицинского назначения. Обучение доступно как в очной, так и в дистанционной форме, что позволяет расширять аудиторию слушателей в том числе на страны СНГ.