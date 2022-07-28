На крыльях Персии: Иран поможет российским авиаперевозчикам остаться в воздухе

Подписание Ираном и Россией меморандума о поставках иранских запчастей и оборудования для воздушных судов, а также о техническом обслуживании российских самолетов, о котором накануне заявил официальный представитель Организации гражданской авиации Исламской Республики Миракбар Разави, окажет позитивное влияние на отечественную авиаиндустрию и будет способствовать преодолению ей санкционного кризиса.

Особенно актуальным подписание данного документа станет, если интенсивность воздушного сообщения между двумя странами в контексте активно развивающегося экономического сотрудничества возрастет и авиакомпании смогут выполнять грузовые рейс без ограничений по вместимости, что в настоящее время активно обсуждается авиационными властями двух стран. Ведь при таком положении вещей возможность обслуживать свои лайнеры в иранских аэропортах станет критически важна для российских перевозчиков.

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Корреспондент агентства ТАСС в Иране, эксперт РСМД Никита Смагин напомнил в комментарии «Эксперту», что гражданская авиация Ирана уже много лет поддерживается при помощи импорта комплектующих через третьи страны, а также за счет «авиационного каннибализма».

«То есть Иран использует детали старых самолетов, прикованных к земле, для починки тех, что еще находятся в эксплуатации. При этом страна, конечно, производит отдельные комплектующие для гражданской авиации, но в основном они относятся не к высокотехнологичным», — заметил эксперт.

Однако, по словам Никиты Смагина, сотрудничество России и Ирана в области авиации может быть перспективным, хотя возлагать на него слишком большие надежды не стоит. «Все-таки иранская авиаиндустрия сама находится под жесточайшими санкциями, нуждается в огромном количестве деталей для самолетов. Конечно, до какой-то степени она научилась поддерживать себя и свои нужды, но, еще раз — не в высокотехнологичных областях. Определенное взаимодействие возможно, но полностью покрыть нужды российской авиации Иран даже близко не способен», — считает он.

Независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов полагает, что в большей степени иранские комплектующие будут поставляться для грузовых самолетов. Он напомнил, что Россия и Иран развивают транспортный коридор «Север-Юг», который является мультимодальным.

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«Соответственно, перевозки будут самыми разнообразными. И логично, что если между странами активно курсирует авиация, то такую техническую договоренность необходимо произвести», — заметил он.

Дмитрий Адамидов напомнил, что Иран уже сталкивался со таким же санкционным давлением, которое сейчас испытывает Россия, еще в 80-х годах прошлого века. Данный исторический опыт может теперь помочь странам при налаживании сотрудничества в области гражданской авиации.

«Практически сразу после Исламской революции произошла сделка “Иран-контрас”. Санкции были нарушены буквально через пять лет. Понятно, что в основном американцы поставляли в Иран вооружение в своих целях, но, чуть позже, в небольших количествах поставлялись туда и самолеты. Соответственно, канал, так называемого, параллельного импорта был налажен. При том, что у Ирана не так уж много внутренних рейсов, по Ближнему Востоку они летают и никаких проблем не испытывают», — констатировал он.

По мнению Дмитрия Адамидова, доверять компетенциям Ирана в области авиатехники можно, вопрос безопасности использования комплектующих оттуда не стоит. «Часто можно услышать сравнение, что данная страна на Ближнем Востоке как Германия в Европе. Иранцы дисциплинированы и имеют хорошую инженерную школу по меркам региона. А тот факт, что запчасти туда идут со всего мира, не является проблемой. Каждая деталь имеет свое лицо, их легко отследить, я думаю, что каких-то драматических ухудшений качества произойти не должно. У нас за этим достаточно строго следят», — добавил эксперт.

В любом случае, Иран не станет для России безальтернативной площадкой, поскольку параллельный импорт реален и из многих других стран. «Это скорее одна из возможностей, которая для нас открывается. Конкуренция будет, а раз так, то некачественные комплектующие сбыть будет крайне сложно», – резюмировал эксперт.

При этом не стоит забывать, что перед отечественным авиапромом на самом высоком уровне поставлена задача обеспечить российские авиакомпании воздушными судами отечественного производства в ближайшие годы. А значит помощь Ирана будет актуальна лишь во время переходного периода, за который парк «боингов» и «эйрбасов» должен быть заменен сделанными в России самолетами. После этого уже наша страна без оглядки на Запад сможет начать поставки в исламскую Республику не только запчастей, но и, собственно, импортозамещенных российских «железных птиц».