Крупнейшие компании отказываются добывать больше нефти

Сейчас, когда цены на нефть гораздо чаще выше 100 долларов за баррель, чем наоборот, на каждом углу можно услышать вопрос: почему мировые энергогиганты не пользуются такой благоприятной возможностью и не бурят в огромных количествах новые скважины, чтобы заработать миллиарды на высоких ценах?

Причин такого странного поведения немало, но аналитики чаще называют три. Во-первых, нефтяные компании еще до конца не переварили убытки в размере триллиона доллара, понесенные в прошлом десятилетии. Во-вторых, дорогой бензин еще не означает для нефтяников высокие прибыли, оправдывающие разработку новых месторождений. И в-третьих, растущая популярность электромобилей заставляет большинство нефтяники удовлетворяться синицей в руках в виде уже освоенных скважин, которые приносят сейчас хорошую прибыль; а не гнаться за журавлем в небе, т.е. сверхприбылями, охота за которыми несет в себе огромный риск.

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Первая причина – убытки прошлых лет носит в основном психологический характер, но от этого она не становится менее сильной. Из-за обвала на нефтяных рынках в середине прошлого десятилетия нефтяные компании потеряли свыше 1 трлн долларов. К примеру, среди четверки нефтяных гигантов, охватывающих все сферы нефтяной промышленности, от разведки новых месторождений до обслуживания оборудования и скважин: Royal Dutch Shell, Occidental Petroleum, Transocean и Halliburton лишь одна компания – Shell сумела в 2014-18 гг. заработать, а не понесла миллиардные убытки.

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События 2014-20 годов приучили нефтяников к осторожности и необходимости всегда помнить, что высокие цены в любой момент могут обрушиться и что компанию, забывшую об этом и вложившую все средства в разведку и расширение производства, скорее всего будет ждать банкротство.

Жизнь научила нефтяников, что в отношении расходов безопаснее быть консерваторами, т.е. не вкладывать все, что есть, как бы этого ни хотелось, в разведку новых месторождений и добычу. Поэтому у многих нефтяных компаний такие низкие по этим статьям бюджеты несмотря на казалось бы идеальную ситуация на рынке.

Казалось бы, об осторожности можно забыть при ценах на уровне, скажем, 120 долларов за баррель, но все дело в том, что на нефтяных рынках правит не арифметика, а, скорее, высшая математика.

Например, сейчас на нефтяных рынках сложилась ситуация, описываемая английским словом «бэквордация», когда цены на нефть в данный момент выше цен фьючерсов. Принимая решение, следует ли вкладывать средства в новые скважины, директор нефтяной компании должен анализировать не нынешние цены на нефть, а цены того времени, когда из новых скважин извлекут первые баррели нефти. Если, к примеру, речь идет о конце 2023 года, то можно рассчитывать, что ее удастся продать максимум за 78 долларов за баррель. Это значительно ниже 97,5 долларов за баррель на спотовом рынке.

Если прибавить к бэквордации консервативность мышления, то становится более-менее понятно, почему новые скважины не растут сейчас как грибы после дождя и почему нефтяники и инвесторы не торопятся «закапывать» в землю большие деньги.

Несмотря на вышеописанные причины обстановка на нефтяных рынках медленно все же меняется. Количество работающих буровых установок сейчас достигло двухлетнего максимума, в течение нескольких ближайших месяцев оно может достичь допандемического уровня.

Добыча очень медленно, но все же растет. Однако она растет недостаточно быстро, если произойдет обвал цен на нефть. Это значит, потоки наличности, которые нефтяные компании создают в данный момент, должны продолжаться неопределенное время, пока не упадет спрос.

Вносят свою лепту в нежелание нефтяников рисковать и вкладываться в новое производство и электромобили. В прошлом году на электричестве работала каждая 12-я проданная новая машина (8,6%). Данные за первые шесть месяцев 2022 года позволяют предположить, что эта цифра может вырасти приблизительно на 50%.

Естественно, такое бурное развитие электромобилей не может не действовать на нервы и уверенность нефтяников в своей правоте. Мало кто хочет наращивать добычу, когда понимает, что главный потребитель нефти, т.е. автомобили все больше переходят на электричество.

