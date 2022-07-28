Пауэлл пообещал «необычно большое увеличение»

Вечером 27 июля ФРС объявила о втором подряд подъеме ключевой ставки на 75 базисных пунктов. Два последних заседания регулятора обеспечили самый резкий ее рост со времен Пола Волкера, прославившегося победой над инфляцией в начале 1980-х годов. Но доходности 40 лет назад были двузначными, к тому же сейчас идет еще и сокращение баланса Федрезерва. Так что вполне можно говорить о том, что финансовые условия в последние полтора месяца меняются даже быстрее, чем тогда.

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Другое дело, что даже сейчас, когда ставка вышла на уровень 2,25–2,5%, она все еще очень далека от инфляции, достигшей в США в июне 9,1%. И это, естественно, порождает вопросы о том, как долго и насколько быстро готова будет ФРС идти дальше. В сущности, все они сводятся к одному: готов ли регулятор довести дело до серьезной рецессии, как в 1980-х? Увидеть намеки на ответ можно было в заявлении Федрезерва, а услышать – чуть позднее в выступлении его председателя Джерома Пауэлла.

Главное отличие нынешнего заявления от предыдущего состояло в том, что чиновники признали наличие ослабления производственных показателей и расходов, тогда как в июне ФРС сообщала, что экономическая активность, по-видимому, восстановилась после некоторого снижения в первом квартале. Признание наличия трудностей можно понять как намек на то, что до новых проблем ФРС доводить экономику не намерена. И основные фондовые индексы США, уже с утра начавшие «медвежье ралли», продолжили рост.

Одновременно в заявлении ФРС было отмечено, что в последние месяцы устойчиво увеличивалось число рабочих мест, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция же все еще высока. Так что дальнейший подъем ставок кажется участникам заседания «уместным». Но – какими темпами?

После начала выступления Пауэлла рост котировок акций ускорился. В его словах рынок увидел намеки на то, что заявление было понято правильно – подъем ставок вполне может замедлиться. Пауэлл признал, что темп повышения может в какой-то момент снизиться в зависимости от статистики. Пока же Федрезерв будет оценивать то, как уже произошедшие изменения в денежно-кредитной политике повлияли на экономику и на инфляцию.

«Хотя на нашем следующем заседании может быть уместно еще одно необычно большое увеличение, это решение будет зависеть от данных, которые мы получим», — сказал он.

Пауэлл, правда, сообщил также, что в ближайшие месяцы ФРС будет искать убедительные доказательства того, что инфляция пошла вниз, возвращаясь к 2%. Но если какое-то снижение темпов роста потребительских цен в обозримом будущем и возможно, то говорить в текущей ситуации о динамике, соответствующей возвращению к таргету, довольно странно. Если, конечно, речь не идет о его достижении через несколько лет.

И это вполне может говорить о том, что ужесточение политики далеко от замедления. Но все же рынок рассудил, что ФРС не хочет глубокой рецессии, а значит в борьбе с инфляцией не зайдет слишком далеко.

Срочный рынок теперь ждет повышения ставки в сентябре только на 50 б.п. и завершения цикла подъема зимой на уровне 3,5%. Акции же продолжают взлет. Вечером Nasdaq прибавлял уже более 4%, а S&P 500 – 2,7%.