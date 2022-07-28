Песков: Украину надо освободить от неонацистских настроений

Руководитель президентской пресс-службы в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал заявление главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о необходимости вновь освобождать русские города на Украине.

По словам представителя Кремля, власти РФ считают, что Украину необходимо освобождать от проявлений неонацистских настроений, и такие меры уже принимаются в виде специальной военной операции, передаёт РИА Новости.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что необходимо в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений, – подчеркнул пресс-секретаря президента РФ. – Это необходимо, и необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ДНР и ЛНР».

Как писал «Эксперт», ранее Песков сделал важное заявление о сроках завершения специальной военной операции, которую наша страна проводит на Украине. По словам представителя Кремля, задачи спецоперации обозначены, и их выполнение будет означать её завершение.

«Президент РФ Владимир Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», – сказал Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов, какие сроки окончания спецоперации видят в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства при этом не стал отвечать на вопрос, можно ли будет считать успешной завершение спецоперации, если нынешнее руководство Украины останется у власти.

«Это оставляю без комментария», – подчеркнул он.

