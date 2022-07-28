Nasdaq: победа надежды над опытом

Взлет акций после вчерашнего подъема ставки ФРС на 75 б.п. может кому-то показаться странным: все-таки ужесточение денежно-кредитной политики – одна из причин «медвежьего рынка» в США. Но рост индексов на фоне речи председателя ФРС Джерома Пауэлла, комментирующего подобные решения, стал уже традицией. Все три предыдущих случая подъема ставки в этом году были отмечены яркими, но недолговечными «медвежьими ралли».

Четвертый подъем фактически начался еще на постмаркете во вторник, когда выразительное падение технологических акций, шедшее с пятницы, стало вдруг превращаться в рост. После закрытия торгов отчитались Alphabet и Microsoft – обе не оправдали ожиданий ни по выручке, ни по прибыли, но их акции взлетели.

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Позднее аналитики объяснили подскок тем, что инвесторы разглядели позитив в данных Microsoft о росте доходов от Azure и облачных сервисов, а также – в сообщении Alphabet о хороших результатах поискового бизнеса Google. В деталях, правда, их показания о том, какие именно цифры показались рынку столь привлекательным, что к закрытию среды Microsoft подорожала на 6,7%, а Alphabet – на 7,7%, несколько путались. Но их можно понять: не говорить же о том, что ралли во многом обусловлено тремя днями распродаж на очень плохих ожиданиях и закрытием части «шортов».

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Последнее относится и к начавшемуся в результате этого взлета подъему акций технологических компаний. И ровно то же можно было бы сказать об ускорении этого роста после подъема ставки ФРС – как, собственно, и о трех предыдущих аналогичных ралли.

Для Nasdaq Composite этот день стал лучшим с 2020 года – его прирост по итогам дня достиг 4,06%. Подскочили и индексы, менее нагруженные перепроданными технологическими акциями. S&P 500 вырос на 2,62%, а Dow Jones Industrial Average – на 1,37%. Они, в отличие от Nasdaq, поставили рекорд с 2020 года еще в день майского подъема ставки.

Во всех четырех подобных случаях аналитики объясняли «медвежье ралли» нюансами интонаций и содержания выступлений председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. И какую-то связь всегда, конечно, можно было усмотреть. Но пока ни разу найденные комментаторами приметы светлого будущего не подтвердились ни дальнейшими действиями ФРС, ни динамикой котировок. Объясняется это тем, что покупки при покрытии «шортов» или ловле импульса связаны с иными соображениями, нежели долгосрочные инвестиции.

На этот раз в заявлении ФРС и выступлении Джерома Пауэлла увидели признаки буквально «разворота» прежней «ястребиной» позиции. Теперь рынок ожидает замедления темпов подъема ставки, а к зиме и вовсе его прекращения. Приметы этого усмотрели в упоминании в заявлении ослабления ситуации с производственными показателями и расходами. Некоторые слова Пауэлла тоже восприняли как намек на большее внимание к экономическому росту.

«Хотя на нашем следующем заседании может быть уместно еще одно необычно большое увеличение, это решение будет зависеть от данных, которые мы получим», — сказал, например, он.

«Он не обещал какого-либо конкретного повышения ставок на сентябрьском заседании», — со сдержанным оптимизмом комментировал это Reuters главный инвестиционный стратег Leuthold Group Джим Полсен.

Но при этом были проигнорированы совершенно четкие слова о том, что ФРС будет искать убедительные доказательства того, что инфляция пошла вниз, возвращаясь к 2%. В ближайшие месяцы найти их будет непросто. А ведь Пауэлл еще и заявил о своем неверии в то, что экономика вошла в рецессию.

И все же часть аналитиков уверилась: несмотря на инфляцию в 9,1%, и все еще неплохую статистику с рынка труда, ФРС будет осторожнее с охлаждением экономики. Достоверно узнать, так это или нет, можно будет в сентябре, хотя есть еще и вариант с четкими «ястребиными» заявлениями регулятора. Тот, кстати, в быстро растущих акциях, затрудняющих борьбу с инфляцией, сейчас совсем не заинтересован.

Пока срочный рынок оценивает вероятность повышения ставки в сентябре на 50 б.п. примерно в 70%. Но уже сегодняшние данные по ВВП во II квартале могут протестировать на устойчивость как эти оценки, так и «медвежье ралли».

За первые 3 месяца года экономика США, как известно, упала на 1,6%. И ожидания радикально расходятся. Goldman Sachs, например, прогнозирует увеличение ВВП на 1%, а Moody’s Economics – снижение на 1%. Рыночный консенсус голосует за плюс 0,5%, а модель GDP Now от ФРБ Атланты – за минус 1,2%. Так что свежие данные способны удивить многих и имеют шансы оборвать стремительный подъем.

«Это движение рынка — победа надежды над опытом», — говорил вчера Bloomberg старший портфельный менеджер BlackRock Джеффри Розенберг. — Я был бы здесь поосторожнее».

