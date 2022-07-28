Рублевые активы замерли в неустойчивом равновесии

Главная интрига вчерашнего дня успешно разрешилась. ФРС США повысила ставку на ожидаемые 0,75 п.п., а выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на пресс-конференции было мягким. Мировые трейдеры отреагировали на это покупками рисковых активов.

Оптимизм с утра наблюдается и на Московской бирже. С утра осторожно покупают все бумаги, за исключением металлургов. По «металлическим» акциям сейчас много негативных прогнозов, поэтому значительные отскоки в них используются для сокращения среднесрочных длинных позиций. В результате, акции ММК, НЛМК, «Северстали» и «Норникеля» в первой половине четверга находятся в лидерах снижения.

Более активно покупают малоликвидные бумаги эмитентов, ориентированных на внутренний рынок.

Нефть с утра дорожает более чем на процент. Кроме умеренного общего инвестиционного оптимизма, котировки поддерживают дорогой газ и информация о том, что страны «Большой семерки» намерены ввести верхний лимит цен на покупку российской нефти к 5 декабря. Есть высокая вероятность того, что ответом России на эту санкцию станет ограничение добычи.

Приближаются к отметке 200 руб. акции «Газпрома». Многие аналитики рекомендуют сокращать позиции по ним при ценах выше 200 руб. Сейчас рынком правят частные инвесторы, которые к таким рекомендациям прислушиваются.

К исходу первого часа торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, уйдя в район отметки 2200 пунктов. Если индикатор сумеет закрепиться выше этого уровня, то техническая картина по рынку в целом резко улучшится.

Рубль также начал день с роста, подорожав к доллару почти на процент. Но по ходу торгов видно, что покупатели рубля не сильны, и за первый час торгов рубль отдал доллару 0,5% стоимости.

Сегодня завершается период уплаты налогов за второй квартал, поэтому экспортеры начнут придерживать валютную выручку, а рубль может начать ослабевать.

Техническая картина по паре доллар-рубль остается неопределенной: пара вчера не смогла закрепиться выше сопротивления 60 руб. за доллар, и продолжает тестировать этот уровень на прочность. При этом аналитики говорят, что вчерашнее укрепление рубля вызвано во многом фиксацией прибыли «медведями» после 4-х дней снижения курса российской валюты, а не какими-то позитивными для рубля новыми фундаментальными факторами.

В целом ситуация с рублевыми активами остается неопределенной – и рубль, и рынок акций находятся в состоянии неустойчивого равновесия.

Сдвинуть чашу весов может сегодняшняя статистика по ВВП США. Если статистика зафиксирует второй квартал подряд снижение американской экономики, это как раз и будет означать начало рецессии, которую американские власти отрицают. При таком сценарии не исключено сильное падение западных рынков, в том числе нефти, вслед за которыми пойдут вниз и российские активы.

