СП предложила исключить из ФНБ средства в валютах недружественных стран

Счетная палата (СП) РФ предложила Минфину исключить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России доли средств, размещенных в валютах стран, применивших санкции против России. Об этом говорится в отчете по итогам мониторинга формирования и использования средств фонда в 2020-2021 годах.

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«Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным рекомендовать правительству РФ поручить Минфину с участием Банка России в срок до 29 июля 2022 года проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств ФНБ в целях, предусмотренных Бюджетным кодексом, и внести в указанную структуру средств Фонда изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении Российской Федерации», — говорится в отчете СП.

По данным аудиторов, на 1 января 2022 года совокупный объем ФНБ составил более 13,58 трлн рублей, что в 1,7 раза или на 5,81 трлн рублей больше, чем было в начале 2020 года. Валютная структура средств ФНБ на 1 января 2022 года была такова: 33,9% — 4,6 трлн в рублевых активах; 3,9% — $7,1 млрд; 23,9% — €38,5 млрд; 3,1% — 4,2 млрд фунтов стерлингов; 19,4% — 226,7 млрд китайских юаней; 2,9% — 600,3 млрд в японских иенах; 13% — 405,7 тонн золота.

Доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Центробанк в прошлом году не поступали из-за образовавшегося процентного убытка, начисленного за истекший процентный период и переходящего на текущий.

«Переходящий убыток сформировался впервые с момента образования Фонда в 2008 году. Его наличие ведет к сокращению потенциальной суммы будущего дохода от размещения средств на счетах в иностранной валюте в Центробанке, который направляется на финансирование расходов федерального бюджета», — подчеркнул аудитор Алексей Саватюгин.

Всего, по его данным, в 2020-2021 годах использование средств ФНБ составило 307,6 млрд рублей. Из них 300,9 млрд рублей было направлено на покрытие дефицита федерального бюджета и 6,7 млрд рублей – на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

