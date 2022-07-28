Сюжет дня: трейдеры сделали ставку на ритейлеров

Акции российских продуктовых сетей росли по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 28 июля. Заметнее всего подорожали бумаги ритейлера «О'Кей» (+17,47% до 23,74 рублей за штуку), «Магнит» (+2,93% до 4765,5 рублей за штуку), а в след за ними поднялись котировки X5 Retail group (+1,6% до 1334 рублей за штуку).

Драйвером роста стала отчетность группы «О'Кей»: розничная выручка в первом полугодии 2022 года выросла на 10,4%, до 96,8 млрд рублей. Также отчитался «Магнит», общая выручка которого во втором квартале выросла на 38,7%, до 588,6 млрд рублей.

«В текущей ситуации продуктовая розница является одним из самых устойчивых секторов, в первую очередь благодаря стабильности спроса на базовые продукты. Санкционные риски здесь сомнительны, для этого должно случиться что-то из ряда вон, когда санкции накроют всех подряд без разбора», - прокомментировал автор Telegram-канала «Ленивый инвестор» Антон Весенний.

Операционные результаты вселили в инвесторов оптимизм, считает ведущий обозреватель Finam.ru Наиля Сулейманова. «Крупнейшие ритейлеры одни из немногих на российском рынке, кто стал публиковать операционные результаты за первое полугодие. При этом почти всем компаниям удалось превзойти прогнозы аналитиков и ожидания рынка. Ритейлеры столкнулись со стабилизацией спроса после мартовского ажиотажа, но ускорение потребительской инфляции до 19,5% позволило им остаться на прежнем уровне или увеличить темпы роста LFL-продаж», - отметила эксперт.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,32% до 2189,16 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,40% до 1137,82 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:42 мск составила 101,88 долларов за баррель (+0,21%). Российская валюта слабела – 60,87 руб. за доллар.