ЦБ зафиксировал резкое увеличение числа жалоб на финансовые услуги

В первом полугодии Банк России получил 198,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 36% больше, чем за тот же период 2021 года. В Центробанке подчеркнули, что каждая шестая жалоба была связана с санкциями.

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«Всего поступило свыше 33 тыс. "санкционных" жалоб (16,7% от общего количества за полгода), в основном на банки и брокеров»,— говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, жалобы на кредитные организации за отчетный период выросли почти на 18%. При этом, каждая пятая касалась ограничительных мер. Были трудности с валютными переводами, введением комиссий по валютным счетам, проблемы со снятием валютных вкладов. Без учета санкционной тематики количество жалоб на банки в первом полугодии снизилось почти на 5%, а по потребительскому кредитованию снижение превысило 21%.

«Многократный рост жалоб на субъекты рынка ценных бумаг, пик которого пришелся на апрель, был вызван прежде всего вынужденными переводами счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре», — отметили в ЦБ.

Количество заявлений в отношении микрофинансовых организаций выросло на 14,4%, в особенности — по вопросам, касающимся кибермошенничества и кредитных историй (в 1,8 раза). При этом снизилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг.

В страховой отрасли значительное недовольство населения было связано с проблемами в сегменте ОСАГО. Речь идет об отказах в заключении договора, в том числе по причине отсутствия полисов (рост в 5 раз), и проблемах с оформлением электронных полисов (рост в 2,7 раза), уточнили в ЦБ.

