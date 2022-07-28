Турция готова предоставить площадку для встречи глав МИД России и Украины

Анкара готова предложить площадку для встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и Украины для достижения прекращения огня. Как передаёт РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт РИА Новости.

«Мы готовы организовать такую встречу при согласии сторон, – подчеркнул дипломатов. – Посредничество Турции для достижения прекращения огня будет продолжено».

Как ранее писал «Эксперт», встречу в формате Турция – Россия – Украина – ООН по «зерновому вопросу» предложила провести именно Анкара. Её результатом стало соглашение по данному вопросу.

Согласно договоренностям, зерно может быть отправлено из трёх украинских портов «в конвоях, сопровождаемых украинскими кораблями, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию».

Турецкие военные, в свою очередь, будут инспектировать заходящие в украинские порты пустые суда, чтобы исключить их использование для поставок оружия Киеву другими странами, чего опасается Москва. Координационный центр по реализации достигнутых договоренностей будет создан в Стамбуле.

