Уходя из-под санкций: «Новатэк» меняет коней на переправе

Российское экспертное сообщество полагает, что если «Новатэк» действительно примет решение сменить основных подрядчиков создания верхних и нижних строений гравитационных платформ для проекта «Артик СПГ-2», то компания вряд ли напрямую уйдет от западных санкций. Однако данный маневр может помочь российским газовикам продолжить проект и даст возможность получить при помощи новых партнеров необходимое оборудование.

Напомним, сегодня в прессе появилась информация, что инжиниринговые компании Technip и Saipem приостановили работы на «Артик СПГ-2» из-за риска санкций. Заказы якобы будут переданы подконтрольной НИПИГАЗу Nova energies, а также неизвестной рынку Green Energy Solutions LLC, зарегистрированной в ОАЭ. На запрос «Эксперта» с просьбой прокомментировать данное сообщение в компании к моменту публикации не ответили.

Отметим, что СПГ-линии проекта строились на верфи Мурманской области на основаниях гравитационного типа. Контракт на проектирование и отливку нижних частей был заключен с компанией Saren B.V. (совместное предприятие итальянской Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries), на конструирование верхней — с французской Technip.

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Сроки строительства «Арктик СПГ-2» могут еще больше сдвинуться

По оценке эксперта Финансового университета, при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича «Новатэк», действительно, мог принять такое решение, чтобы реализовать проект в условиях санкций.

При этом, как полагает эксперт, новые подрядчики, в частности компания из ОАЭ, могут помочь закупить оборудование, которое невозможно напрямую поставить в Россию.

«Однако тут вопрос, насколько западные страны будут готовы следить за исполнением компаниями ограничений. Еще вопрос, как неисполнение санкций будет трактоваться, не ужесточится ли регулирование. Но какие-то вещи можно будет приспособить. Правда, скорее всего сроки [завершения проекта – прим. “Эксперт”] затянутся. Представители “Новатэк” сказали на Петербургском экономическом форуме, что сдвиги по времени будут небольшие, но я так не думаю. Альтернатива — это переделать “Арктик СПГ-2” с крупнотоннажного сжижения на среднетоннажное. Последняя технология у “Новатэк“ есть. И в принципе, в мире есть примеры больших заводов, когда используется именно среднетоннажная технология, просто количество производственных линий увеличивается», — заявил он в комментарии «Эксперту».

На локализацию оборудования для СПГ-заводов потребуется время

С коллегой согласен и ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он напомнил «Эксперту», что переоформление подрядчика не снимет влияния западных санкций, так как основной урон проекту несет именно запрет на поставку оборудования со стороны Евросоюза. При этом собственное оборудования для крупнотоннажных заводов типа «Арктик СПГ-2» в России пока не производят.

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«В прошлом году запустили испытания криогенного оборудования, но пока что на “Артик СПГ-2” не решена основная проблема: где взять турбины, которые необходимы для создания крупнотоннажного завода. Сейчас на проекте были запланированы турбины Baker Hughes. Однако, похоже, что даже на первую очередь достаточного количества турбин отгрузить не удалось, а значит, что и она не будет запущена в срок», — подчеркнул он.

Игорь Юшков полагает, что проблем с нижними частями линий возникнуть не должно: фактически, залить платформу можно по старым турецким образцам. Основные проблемы кроются в конструировании верхних частей, а именно — самих модулей по сжижению газа. Несмотря на то, что согласно появившейся информации именно Nova energies будет также отвечать за все работы по верхнему строению, сил данной компании будет попросту недостаточно.

«“Новатэк” долго говорил, что локализация на “Арктик СПГ-2” будет выше, чем на “Ямал СПГ”, что будет больше российского оборудования. Тем не менее, на практике мы видим, что эти модули собираются опять в Китае и доставляются в Белокаменку. В Мурманской области они ставятся на железобетонную платформу и все — завод готов. Да, наверное, какое-то оборудование еще смонтируют на месте, но все равно в целом процесс выглядит так: собирают все в КНР из иностранных комплектующих», — резюмировал эксперт. При этом Игорь Юшков обратил внимание, что компания «Силовые машины» сейчас в ускоренном режиме будет проводить испытания двух турбин. Однако пока наши «силовики» не готовы к серийному производству.

«Заменяй подрядчиков, не заменяй — не совсем ясно, как это поможет обойти санкции. Если “Новатэк” хочет закупить “серым импортом” оборудование, тогда — да, подрядчика менять надо, потому что предыдущие компании не будут даже пробовать что-то сделать. Рассчитывать на них нечего, и держать их нет никакого смысла. Так что лучше попробовать, чем в пустую платить им “зарплату”. Не факт, что у других компаний получится приобрести необходимое, но тем не менее, попытаться стоит», — заключил он.