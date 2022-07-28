В Кремле предупредили об увеличении заболеваемости коронавирусом в России

В ситуации с COVID-19 в России мы наблюдаем тревожную динамику. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, цифры сейчас действительно растут – кривая поползла вверх, но это не только в России, на в целом ряде стран. При этом Песков, подчеркнул, что власти страны не вводят никаких новых ограничений, передаёт РИА Новости.

«Но граждане, которые испытывают беспокойство, могут самостоятельно принимать меры предосторожности, носить маски. Так, среди сотрудников администрации президента кто-то соблюдает масочный режим, когда не находится на рабочем месте, кто-то нет. Это право каждого человека», –резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

По данным оперативно штаба, за последние сутки в России зарегистрировано более 11,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что стало максимумом с середины апреля. Скончался 41 человек.

Как ранее писал «Эксперт», в Москве выявлены случаи заражения новым подвидом коронавируса «Кентавр». При этом согласно опросу исследовательского центра «Зарплата.ру», более трети россиян (36%) планируют повторно привиться от ковида, 9% респондентов намерены вакцинироваться уже в ближайшее время впервые. Значительная часть опрошенных (45%) указала в качестве повода сделать прививку появление «кентавра».

